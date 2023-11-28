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Дома в Engures novads, Латвия
Дом
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9 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Engures novads, Латвия
2
37 м²
1/1
€65,000
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Дом
Engures novads, Латвия
700 м²
3
“Nordes”/”Lauri”, Рагациемс, Энгурский край, Латвия Недвижимость находится прямо на берегу …
€706,000
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Дом
Berzciems, Латвия
950 м²
1/1
Продают имущество в Берзциемс, Тукумская волость, от г. Рига 85 км, побережье Балтийского мо…
€550,000
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Дом 8 комнат
Кестерциемс, Латвия
8
700 м²
1/2
Новое здание, закрытая территория, лоджия, баня, бассейн, сауна, изолированные комнаты, смеж…
€1,40 млн
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Дом с парковкой
Кестерциемс, Латвия
220 м²
2/2
Продаем обьект в поселке Кестерциемс, Энгурская волость. Поселок расположен на побережье Бал…
€300,000
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Engure, Латвия
10
3
295 м²
2/2
Этот исключительный дом расположен на возвышенности на берегу Рижского залива в небольшой де…
€950,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+358504200004
john.kivinen@habita.com
Дом 5 комнат с баней
Engures novads, Латвия
5
300 м²
3
Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская ст…
€790,000
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Дом 8 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
Engures novads, Латвия
8
350 м²
2/2
Предлагаем приобрести усадьбу "Ezermuiža" на берегу живописного озера с полезной площадью 35…
€410,000
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Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением
Бигауньциемс, Латвия
6
232 м²
3
Продаю дом, полностью меблированный трёхэтажный дом – 232 кв. м. Прекрасные соседи, 2 минуты…
€390,000
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Параметры недвижимости в Engures novads, Латвия
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