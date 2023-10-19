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Земельные участки
Украина
Донецкая область
Земельные участки в Донецкая область, Украина
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100 объектов найдено
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы. Улица обживется,рядом есть соседи с разных сторон
€5,219
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы, асфальтированный подъезд.. Свет, газ, вода - рядом. Вид на лиман
€9,490
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы. Море недалеко , тихое место для комфортной загородной жизни
€9,490
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы. Асфальтированный подъезд, все коммуникации по фасаду. С участка ви…
€17,081
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы. Свет и вода проходят по фасаду участка
€6,168
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы. На участке построена коробка
€5,978
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы. Все коммуникации рядом
€10,438
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильно йформы. Свет/вода по фасаду участка. Участок полностью огражден кирпичным …
€17,081
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
все коммуникации рядом
€9,490
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы 25 на 40. Новый развивающийся район
€5,029
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы. Новая нарезка
€2,372
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы 25 на 40. Новая нарезка
€5,029
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок на берегу Тилигульского лимана
€1,423
1
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок 5 соток. Район Сахарова, близко к дороге. Есть фундамент. По улице проведены коммуни…
€27,520
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
1-я Фонтанка. Свет и вода по участку, частично застроен район. Рядом Ривьера
€9,015
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы. Асфальтированная улица
€46,499
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок в курортной зоне, Близко к морю. Свет и вода по участку
€26,571
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
красивый земельный участок в живописном месте на берегу Тилигульского линама, 3 линия от вод…
€2,847
1
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок с фундаментом. Улица заселена
€6,643
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок в Фонтанке-3. Правильной формы 23Х27 метров. Отличный перспективный район. Линия эл…
€6,643
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы. Фасадный
€4,745
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы
€4,745
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы
€4,745
Рекомендовать
Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок с видом на лиман, свет, вода, газ по улице, застроенный район
€25,622
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Хороший участок на застроенной улице со всеми коммуникациями по фасаду. Асфальтированный подъезд
€49,345
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок в хорошем месте с видом на Лиман, все коммуникации свет, вода, газ по фасаду. Асфаль…
€10,438
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок правильной формы, фасад 22.5 метров. Свет , вода на участке. Первый ряд от моря, …
€73,069
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
1-я Фонтанка, Свет и вода по улице. Застроенный район
€13,285
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
1-я Фонтанка. Участок находится в очень хорошем месте, асфальтированный подъезд, свет, вода,…
€41,279
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Земельные участки
Донецкая область, Украина
Участок на морской стороне. Есть возможность купить соседний участок 3425
€56,937
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