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Купить земельный участок в Приволжский федеральный округ, Россия

106 объектов найдено
Земельные участкив городской округ Бор, Россия
Земельные участки
городской округ Бор, Россия
2 500 м²
€ 1,995
Продаётся участок 25 соток в живописном месте. Подходит под строительство дома или дачи. Рас…
Земельные участкив Arhipiha, Россия
Земельные участки
Arhipiha, Россия
3 000 м²
€ 22,723
Очень хороший участок. Продам участок 30 соток в д.Архириха Городецкого района, ЛПХ, рядом а…
Земельные участкив Нижний Новгород, Россия
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
500 м² Количество этажей 1
€ 44,338
Представляем вашему вниманию к продаже участок с жилым домом в Копосово. Дом старенький, но …
Земельные участкив Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 20,506
В прекрасном живописном месте, на берегу Горьковского моря, на территории Союза физкультурно…
Земельные участкив Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
2 400 м²
€ 41,012
В прекрасном живописном месте, на берегу Горьковского моря, на территории Союза физкультурно…
Земельные участкив Fedurinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
700 м²
€ 16,627
Продается земельный участок 765 кв.м в д. Фалино-Пестово.   До берега Горьковского моря 100 …
Земельные участкив Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
1 200 м²
€ 16,627
Продается земельный участок в Нижегородской области, Кстовский район, д. Малая Ельня общей п…
Земельные участкив Fundrikovo, Россия
Земельные участки
Fundrikovo, Россия
600 м²
€ 2,217
В продаже участок земли 6 соток в д. Фундриково Семеновского р-на Нижегородский области. Дер…
Земельные участкив Berezovka, Россия
Земельные участки
Berezovka, Россия
1 500 м²
€ 5,542
Продам ровный участок в деревне Березовка Богородского района. Соседние дома уже построены. …
Земельные участкив городской округ Бор, Россия
Земельные участки
городской округ Бор, Россия
1 200 м²
€ 4,988
Продается земельный участок в деревне Марково, Борское направление. Рядом жилые дома. Электр…
Земельные участкив Kamenskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kamenskiy selsovet, Россия
1 000 м²
€ 156,291
Продается земельный участок - 10 соток. ИЖС. Ровный. Чистая продажа. Один взрослый собст…
Земельные участкив Novolikeevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Novolikeevskiy selsovet, Россия
1 600 м²
€ 16,627
К вашему внимаю в продаже земельный участок площадью 16 соток с домиком надежной постройки (…
Земельные участкив Нижний Новгород, Россия
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
100 м²
€ 29,374
В продаже земельный участок, расположенный в Приокском районе г. Н.Новгорода размером 1, 5 с…
Земельные участкив Бор, Россия
Земельные участки
Бор, Россия
500 м²
€ 3,325
В продаже земельный участок в СНТ "Надежда",   по Кировской трассе Борского района в 15 мину…
Земельные участкив Нижний Новгород, Россия
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
500 м²
€ 11,084
Продаётся садовый участок в СНТ Факел, ул.Ларина. Участок в собственности, на участке есть к…
Земельные участкив Mihalchikovo, Россия
Земельные участки
Mihalchikovo, Россия
1 000 м²
€ 12,193
Продаю земельный участок в коттеджном поселке "Русское поле " д. Михальчиково, Ул Дубовая ро…
Земельные участкив Нижний Новгород, Россия
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
3 500 м²
€ 554,222
Продаётся уникальный участок 35 соток в слободе Печеры, слева от Печерского монастыря, с пре…
Земельные участкив Berezovka, Россия
Земельные участки
Berezovka, Россия
1 000 м²
€ 6,318
В продаже земельный участок кад номер 52: 24: 0020702: 612. Отличное местоположение для стро…
Земельные участкив Нижний Новгород, Россия
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
300 м²
€ 57,639
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок, в спальном районе города.   Категория земель: …
Земельные участкив Нижний Новгород, Россия
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
700 м²
€ 77,591
Продается земельный участок правильной прямоугольный формы площадью 7 соток в районе ул. Ван…
Земельные участкив Holyazinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Holyazinskiy selsovet, Россия
1 000 м²
€ 6,429
  Продается земельный участок - 10 соток. На нем много садовых деревьев, деревянный дом с…
Земельные участкив Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 400 м²
€ 4,988
Участок, 14.1соткаЭлектричество и газ по гос. программе уже проведены в село.Выполнена геоде…
Земельные участкив Афанасьево, Россия
Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 400 м²
€ 8,868
Участок, 14.1сотка. С ленточным (бетонным) армированным фундаментом 77 с перемычкой, ширина …
Земельные участкив Surovatihinskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Surovatihinskiy selsovet, Россия
1 800 м²
€ 17,181
Предлагаем к продаже земельный участок 14,   расположены   в центре   КП Семь озер размером …
Земельные участкив Kislovskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kislovskiy selsovet, Россия
1 500 м²
€ 8,868
Продам!   Нижегородская область, Лысковский район, с Окинино. Участок правильной прямоугольн…
Земельные участкив Hvoschevskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Hvoschevskiy selsovet, Россия
1 500 м²
€ 2,439
Ровный участок. Хорошие соседи.На учатке зарегистророван дом.Подходит под все виды расчета
Земельные участкив Kalininskiy selsovet, Россия
Земельные участки
Kalininskiy selsovet, Россия
1 100 000 м²
€ 16,627
Расположен в Павловском районе 100 метров на Юг от деревни Большое Мартово, 11 Гектаров, ГАЗ…
Земельные участкив Shaldezh, Россия
Земельные участки
Shaldezh, Россия
12 119 м²
€ 21,692
Предлагаю к покупке земли сельхоз назначения 121 Га СПК " Труд "
Земельные участкив Vyazovka, Россия
Земельные участки
Vyazovka, Россия
600 м²
€ 6,640
Предлагается к продаже земельный участок.в с.Вязовка Кстовского района - ул.Зеленая, уч.. 18…
Земельные участкив Елховка, Россия
Земельные участки
Елховка, Россия
1 500 м²
€ 2,217
Свет есть, газа нет, до трассы 300 м, ходят рейсовые автобусы, пруд 500 м, строений нет, НСТ Елховка
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