Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ

Купить земельный участок в Санкт-Петербурге, Россия

7 объектов найдено
Земельные участкив Санкт-Петербург, Россия
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 570,849
Арт. 40104563 Уважаемый покупатель. Участок под строительство. Зона общественно-деловой …
Земельные участкив Санкт-Петербург, Россия
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 2,438,577
Арт. 33809230 Продажа многофункционального комплекса в Калининском районе. Земельный учас…
Земельные участкив Санкт-Петербург, Россия
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 997,600
Арт. 30428278 Предлагается к продаже земельный участок ИЖС площадью 2193 кв.м. в Санкт-Пете…
Земельные участкив Петергоф, Россия
Земельные участки
Петергоф, Россия
€ 553,114
Арт. 28844753 Предлагается в продажу земельный участок под земли промышленности, энергетики…
Земельные участкив Петергоф, Россия
Земельные участки
Петергоф, Россия
€ 68,169
Продаётся земельный участок. Площадь участка 40.8 сот. Участок не разработан. Категория зем…
Земельные участкив Павловск, Россия
Земельные участки
Павловск, Россия
€ 27,711
Арт. 19561592 Доброго времени суток, уважаемый покупатель! Продается земельный участок в ко…
Земельные участкив Санкт-Петербург, Россия
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 1,661,558
Арт. 3358092 Продаются 2-два корпуса теплых производственно-складских помещений на земельно…
Город трех революций

Санкт-Петербург – второй по значимости город России. Неудивительно что приобрести квартиру или дом в северной столице мечтают многие. На что нужно обращать внимание при покупке недвижимости в Санкт Петербурге, можно ли здесь купить квартиру без посредников, и какова стоимость жилья в городе на Неве, который стал свидетелем трех революций?

Вторичное жилье

Если говорить о вторичном жилье, то в северной Пальмире можно найти все, что угодно. Начиная от исторических «домов-колодцев» в самом центре города и заканчивая обычными панельками на окраинах. Отыскать в Петербурге квартиры недорого также возможно: обращайте внимание на многоэтажки советского периода, а также «сталинки» и «хрущевки».

Новостройки

В настоящее время бывший Ленинград продолжает расти. Сегодня город осваивает такие районы, как Мурино, Кудрово, Новое Девяткино. Здесь появляются высотные жилые комплексы с европейскими планировками, современными детскими площадками и вместительными парковками. Во время строительства приобрести тут жилье от собственника можно совсем недорого.

В целом, жилая недвижимость Санкт-Петербурга демонстрирует стабильный рост стоимости. В среднем, квадратный метр в городе Петра стоит около 1800 долларов. Именно поэтому покупка и последующая продажа квартиры могут принести вам дополнительный доход.

Realting.com
Перейти