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Земельные участки в поселение Сосенское, Россия

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 171-124, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€775,815
Realting.com
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