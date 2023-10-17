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Земельные участки в Новомосковский административный округ, Россия

10 объектов найдено
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 535-829, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
€203,651
Земельные участки с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 231-806, Киевское шоссе, 14 км от МКАД, Бурцево КП (Бурцево). …
€339,419
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 535-828, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
€407,303
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Сосенское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 171-124, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€775,815
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Воскресенское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Воскресенское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 585-302, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Городище. …
€678,838
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 102-813, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Бельгийская Деревня к/п …
€2,23 млн
Земельные участки с интернетом, с водоснабжением, с канализацией в поселение Марушкинское, Россия
Земельные участки с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Марушкинское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 220-736, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
€846,573
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 403-730, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
€795,210
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 124-305, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-2 КП (Фоминско…
€546,465
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в поселение Филимонковское, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
Код объекта в БД Агентства: 403-726, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
€247,291
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