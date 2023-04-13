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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Купить земельный участок в Северо-Западный федеральный округ, Россия
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196 объектов найдено
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Земельные участки
Kipenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 29,928
Участок прямоугольный, высокий, сухой. Заезд с шоссе. Рядом автобусная остановка. Электри…
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 570,849
Арт. 40104563 Уважаемый покупатель. Участок под строительство. Зона общественно-деловой …
Земельные участки
Uschevicy, Россия
€ 7,205
Участок 15 соток, на нем имеется электричество 15кВт.,хоз. постройка. Участок категории Л…
Земельные участки
Nurminskoe selskoe poselenie, Россия
€ 12,858
Арт. 41857429 Уважаемый покупатель! Успейте приобрести участок в отличной транспортной дост…
Земельные участки
Токсовское городское поселение, Россия
€ 52,961
Арт. 41654427 Вашему вниманию предлагается участок в современном коттеджном посе…
Земельные участки
Nurminskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,321
Арт. 41655570 Уважаемый покупатель! Успейте приобрести участок по суперакции- цена за сотку…
Земельные участки
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
€ 127,471
Арт. 41228229 Самый уединенный (тупиковый) участок в деревне Мендсары, который с двух сторо…
Земельные участки
Ladoga, Россия
€ 26,603
Арт. 45949967. КП Любимово, участок ровной формы, к участку подведен ГАЗ, ВОДА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.
Земельные участки
Приморское городское поселение, Россия
€ 354,702
Арт. 41409926 Уникальная возможность приобрести большой участок земли с зимним качественным…
Земельные участки
Ленинское, Россия
€ 160,724
Арт. 40898789 Уважаемый покупатель! Сейчас самое время сделать себе подарок - купить роско…
Земельные участки
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,431
Продается участок в собственности в прямой продаже. Ленинградская область, Гатчинский район…
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 14,410
Продаётся земельный участок 12 соток( ширина 30 на 40) в п. Нивенское с нулевым циклом - пли…
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 160,724
Арт. 39557663 Буквально в нескольких километрах от г. Гатчина, на первой линии Ленинградско…
Земельные участки
Всеволожск, Россия
€ 221,689
Арт. 39950005 Предлагается к продаже земельный участок 19,5 соток около ж/д станции Бернгар…
Земельные участки
Вартемяги, Россия
€ 43,784
10 км. от Санкт-Петербурга по Новоприозерской трассе и по староприозерской дорогк также м…
Земельные участки
Форносово, Россия
€ 14,410
Предлагается к продаже участок 12 сот. для людей предпочитающих тишину, свежий воздух, лес,…
Земельные участки
Вартемяги, Россия
€ 260,484
Арт. 39160747 В Вартемягах такого большого участка ИЖС больше нет. Идеально подходит, как…
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
€ 23,277
Арт. 28631303 Коттеджный посёлок «Родник» расположен в Гатчинском районе Ленинградской обла…
Земельные участки
Сосновское сельское поселение, Россия
€ 133,013
Арт. 38929116 Продается земельный участок 2,4 га. Категория: земли сельскохозяйственного на…
Земельные участки
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
€ 13,301
Продам два отличных смежных земельных участка ИЖС в д.Лагоново . Межевание проведено. Удач…
Земельные участки
Гатчина, Россия
€ 27,711
Продаётся ровный,хороший участок в Гатчине. Хорошее садоводство с прекрасными соседями. Отл…
Земельные участки
Кудрово, Россия
€ 221,689
Арт. 38672235 Предлагается к продаже земельный участок во Всеволожском районе, Заневское го…
Земельные участки
Rybnoe, Россия
€ 9,643
Поселок Рыбное Гурьевского района. Расположен в 3 км от Калининграда по Улице Емельянова. Ка…
Земельные участки
Громовское сельское поселение, Россия
€ 131,905
Арт. 38470035 Предлагается к продаже прекрасный участок на берегу Суходольского озера, пл…
Земельные участки
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
€ 5,542
Продаётся земельный участок 15 соток ижс в д.Лисино,участок второго плана,прямоугольной ф…
Земельные участки
Петровское сельское поселение, Россия
€ 121,929
Арт. 38360095 Восхитительной красоты природа Карельского перешейка не оставляет равнодушным…
Земельные участки
Nizinskoe selskoe poselenie, Россия
€ 21,077
Коттеджный поселок "Усадьба в Петергофе" ИЖС, прописка Площадь 6 соток Коммуникации в посёл…
Земельные участки
Всеволожск, Россия
€ 354,702
Арт. 37377908 Предлагается к продаже земельный участок 38,8 соток около ж/д станции Бернгар…
Земельные участки
посёлок имени Морозова, Россия
€ 553,114
Арт. 19270380 Предлагается в продажу производственные помещения общей площадью 2360 кв.м. р…
Земельные участки
Кузнечнинское городское поселение, Россия
€ 133,013
Арт. 24981368 Продаётся земельный участок 1380 соток (13,8 Га), расположенный посреди живоп…
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