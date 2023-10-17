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Земельные участки
Россия
Нижегородская область
Земельные участки в Нижегородская область, Россия
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106 объектов найдено
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Земельные участки
Nikolo-Pogostinskiy selsovet, Россия
1 300 м²
Продам участок в д. Старцево рядом с п. Ильинский, 13.5 соток, ЛПХ. Участок ровный, располож…
€4,864
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Земельные участки
Бор, Россия
2 045 м²
береговая линия левого берега Волги за санаторием Автомобилист. Кадастровый номер: 52: 20: 1…
€1,20 млн
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Земельные участки
Богородский район, Россия
779 900 м²
Продам большой участок в Богородском районе. Разрешенное использование ИЖС . Кадастровый но…
€7,782
Рекомендовать
Земельные участки
Богородский район, Россия
135 800 м²
Продам участок в Богородском районе . Разрешенное использование ИЖС . (Кадастровая стоимос…
€2,724
Рекомендовать
Земельные участки
Богородский район, Россия
135 900 м²
Продам участок в Богородском районе . Разрешенное использование ИЖС . (Кадастровая стоимос…
€2,724
Рекомендовать
Земельные участки
Богородский район, Россия
877 600 м²
Продам большой участок в Богородском районе. Разрешенное использование ИЖС . Территория акти…
€7,782
Рекомендовать
Земельные участки
Богородский район, Россия
139 600 м²
Продам участок в Богородском районе . Разрешенное использование ИЖС . (Кадастровая стоимос…
€2,724
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Земельные участки
Городец, Россия
1 200 м²
Продам земельный участок в Слободе, на горе, 12 соток, ИЖС, участок ровный, ухоженный. Рас…
€35,018
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Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 600 м²
Продается земельный участок 16,5 соток в с. Афанасьево Богородского района на ул. Березовска…
€5,350
Рекомендовать
Земельные участки
Афанасьево, Россия
1 600 м²
Продается земельный участок 16 соток в с. Афанасьево Богородского района на ул. Березовская …
€4,864
Рекомендовать
Земельные участки
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
1 000 м²
Продается ровный земельный участок под жилую застройку рядом с городом! Соседи уже построи…
€14,591
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Земельные участки
Лысковский район, Россия
1 500 м²
Продается участок 15 соток с новой добротной баней в Лысковском районе Нижегородской облас…
€4,766
Рекомендовать
Земельные участки
Воскресенское, Россия
1 000 м²
В продаже участок земли в центре Воскресенского р.п.. Участок ровный, прямоугольной формы, и…
€9,241
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Земельные участки
городской округ Нижний Новгород, Россия
700 м²
Продается участок 7 соток в элитном коттеджном поселке
€102,136
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Земельные участки
Богородск, Россия
4 700 м²
Продам ровный земельный участок площадью 4769 кв.м, в с. Дуденево (Богородский район). Земли…
€29,182
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Земельные участки
Mihaylovskoe, Россия
1 700 м²
Продается земельный участок в живописном месте. До р.Волга 5 минут
€2,432
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Земельные участки
Сокольский городской округ, Россия
1 000 м²
Продам землю 10 соток в СПК Волга Сокольский р-н Дмитриевский с/с. Очень хорошее местораспол…
€24,318
Рекомендовать
Земельные участки
Сокольский городской округ, Россия
1 000 м²
Продам землю 10 соток в СПК Волга Сокольский р-н Дмитриевский с/с. Очень хорошее местораспол…
€24,318
Рекомендовать
Земельные участки
Dubravskiy selsovet, Россия
600 м²
В продаже участок земли . Назначение ЛПХ. К границе участка подведены электричество, …
€1,751
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Земельные участки
Sysoevka, Россия
1 200 м²
52: 24: 0020003: 2101 Продаётся земельный участок в Богородском р-не д.Сысоевка. Площадь - 12 ГА!
€72,954
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Земельные участки
Surovatihinskiy selsovet, Россия
2 200 м²
Предлагаем к продаже земельный участок 30, расположены в центре КП Семь озер размером …
€18,482
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Земельные участки
Novinki, Россия
4 800 м²
Продам три смежных земельных участка в п.с.Новинки. Первый 20 сот., второй 16,9 сот.,…
€49,688
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Земельные участки
Бор, Россия
500 м²
В продаже земельный участок в СНТ "Надежда", по Кировской трассе Борского района в 15 мину…
€2,918
Рекомендовать
Земельные участки
Nizhegorodskiy selsovet, Россия
1 200 м²
Продаю участок 12 соток, состоящий из двух участков по 6 соток. 30 км от города. Под любой в…
€5,836
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Земельные участки
Лысково, Россия
500 м²
Продается земельный участок 5 соток в СНТ "Автомобилист". На территории участка садовые дер…
€2,432
Рекомендовать
Земельные участки
городской округ Бор, Россия
2 500 м²
Продаётся участок 25 соток в живописном месте. Подходит под строительство дома или дачи. Рас…
€1,751
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Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
500 м²
1
Представляем вашему вниманию к продаже участок с жилым домом в Копосово. Дом старенький, но …
€27,723
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Земельные участки
Fedurinskiy selsovet, Россия
700 м²
Продается земельный участок 765 кв.м в д. Фалино-Пестово. До берега Горьковского моря 100 …
€14,591
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Земельные участки
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
1 200 м²
Продается земельный участок в Нижегородской области, Кстовский район, д. Малая Ельня общей п…
€11,186
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Земельные участки
городской округ Бор, Россия
1 200 м²
Продается земельный участок в деревне Марково, Борское направление. Рядом жилые дома. Электр…
€4,377
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