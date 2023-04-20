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Россия
Приволжский федеральный округ
городской округ Нижний Новгород
Земельные участки в городской округ Нижний Новгород, Россия
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17 объектов найдено
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Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
500 м²
Количество этажей 1
€ 44,705
Представляем вашему вниманию к продаже участок с жилым домом в Копосово. Дом старенький, но …
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
100 м²
€ 29,617
В продаже земельный участок, расположенный в Приокском районе г. Н.Новгорода размером 1, 5 с…
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
500 м²
€ 11,176
Продаётся садовый участок в СНТ Факел, ул.Ларина. Участок в собственности, на участке есть к…
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
3 500 м²
€ 558,810
Продаётся уникальный участок 35 соток в слободе Печеры, слева от Печерского монастыря, с пре…
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
300 м²
€ 58,116
Предлагаем Вашему вниманию земельный участок, в спальном районе города. Категория земель: …
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
700 м²
€ 78,233
Продается земельный участок правильной прямоугольный формы площадью 7 соток в районе ул. Ван…
Земельные участки
Подновье, Россия
1 800 м²
€ 117,127
Продается земельный участок 18 соток, ИЖС
Земельные участки
Подновье, Россия
1 800 м²
€ 117,127
Чистая продажа! Взрослые собственники. В собственности более 5 лет. Продается земельный у…
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
700 м²
€ 50,852
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Звоните! Торг!
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
4 000 м²
€ 557,693
Продается земельный участок общей площадью 3970 кв.м. На территории участка - сауна, автосер…
Земельные участки
Подновье, Россия
1 700 м²
€ 160,826
Продаю земельный участок, 1771 кв.м., городской округ город Нижний Новгород, Подновье слобод…
Земельные участки
Подновье, Россия
1 000 м²
€ 124,056
Чистая продажа! Продаю участок 10 соток. На территории участка имеются незавершенные строени…
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
400 м²
€ 83,710
Продается участок практически в центре Нижнего Новгорода. Об участке: - площадь 4, 33 сотки …
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
61 м²
€ 1,341,145
Продаётся земельный участок под строительство торгово-офисного центра, складского комплекса,…
Земельные участки
Подновье, Россия
1 800 м²
€ 193,348
Предлагаем к продаже земельный участок с домом в одном из дорогих мест нашего города. Распол…
Земельные участки
Нижний Новгород, Россия
9 м²
€ 27,941
Продается земельный участок, площадью 916 кв.м. Назначение - бытовое обслуживание населения.…
Земельные участки
Novaya, Россия
700 м²
Количество этажей 1
€ 81,586
Продаю земельный участок в Нижегородском районе за больницей Семашко, удобный подъезд, ширин…
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