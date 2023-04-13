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Россия
Центральный федеральный округ
Купить земельный участок в Московская область, Россия
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23 объекта найдено
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Земельные участки
Юрасово, Россия
€ 33,253
Продается участок 10 соток ул. Озерная с. Юрасаово пгт. Белозерский в городском округе Воскр…
Земельные участки
городской округ Истра, Россия
€ 27,711
Продается красивый участок в деревне Горнево Истринского района. Участок правильной прямоуго…
Земельные участки
Центральный федеральный округ, Россия
€ 1,119,370
Восхитительный участок с плодовыми деревьями и елями в приятном, строго охраняемом коттеджно…
Земельные участки
Дмитровский городской округ, Россия
€ 8,313
Продается участок 16 соток в дер. Муханки в 70 км по Дмитровскому шоссе. Назначение земель —…
Земельные участки
Taraskovo, Россия
€ 387,955
Код объекта в БД Агентства: 717-702, Минское шоссе, 28 км от МКАД, Пенаты КИЗ (Тарасково). …
Земельные участки
городской округ Солнечногорск, Россия
€ 18,844
Номер лота: 3897075, Продам 2 участка в коттеджном поселке «Фортуна-Прирезка» площадью 18 со…
Земельные участки
городской округ Солнечногорск, Россия
€ 18,844
Номер лота: 3875387, Продам 2 участка в коттеджном поселке «Фортуна-Прирезка» площадью 18 со…
Земельные участки
Лужки, Россия
€ 283,477
Продается участок 20 соток в охраняемом КП Лужки-2, удобное расположение, территория КП Лужк…
Земельные участки
Shulgino, Россия
€ 654,178
Продается крайний, ближний к лесу участок (только 1 сосед) в камерном престижном поселке в…
Земельные участки
Центральный федеральный округ, Россия
€ 282,605
Участки в 12 км от Москвы по Новой Риге, в уютном селении Михалково. Площадь участков - 18 с…
Земельные участки
Дмитровский городской округ, Россия
€ 1,761,780
Продается лучший леcной участок в к.п. "Никольская Слобода". Участок ровный, сухой, на нем р…
Земельные участки
Eldigino, Россия
€ 883,503
д. Дарьино участок 93.5 сотки ИЖС. Большая часть участка граничит с хвойным лесом. Коммуни…
Земельные участки
Немчиновка, Россия
€ 1,636,751
Продается ровный участок правильной формы в 300 метрах от Москва-реки в заселенном статусном…
Земельные участки
городской округ Шаховская, Россия
€ 591,049
Участок, находится в прилесной зоне в элитном охраняемом коттеджном поселке Николино, которы…
Земельные участки
Shulgino, Россия
€ 1,744,473
Продается прилесной участок в Шульгино. Рядом все построено. Коммуникации по границе. Асфаль…
Земельные участки
Дмитровский городской округ, Россия
Цена по запросу
Продается лесной (сосны) земельный участок в стародачном статусном ведомственном (совминовск…
Земельные участки
Солослово, Россия
€ 581,491
Продается участок в полностью застроенном и заселенном поселке. Прекрасный подъезд в любое в…
Земельные участки
Солослово, Россия
€ 436,118
Продается участок в полностью застроенном и заселенном поселке. Прекрасный подъезд в любое в…
Земельные участки
Центральный федеральный округ, Россия
€ 1,000,237
Участок с лесными деревьями, 30 соток со всеми центральными коммуникациями в охраняемом…
Земельные участки
Центральный федеральный округ, Россия
€ 370,701
Продается лесной участок в центральной части элитного поселка "Успенский лес" на 1-ом Успенс…
Земельные участки 10 комнат
Дмитровский городской округ, Россия
10 Количество комнат
2 400 м²
€ 27,279,180
Продается дом 2400 кв.м. на лесном участке 110 соток в одном из самых респектабельных коттед…
Земельные участки 10 комнат
Барвиха, Россия
10 Количество комнат
1 600 м²
€ 31,825,710
На берегу Москва-реки в Барвихе в коттеджном поселке премиум класса продается поместье с соб…
Земельные участки
Наро-Фоминский городской округ, Россия
€ 127,471
Код объекта в БД Агентства: 213-908, Киевское шоссе, 27 км от МКАД, Аметист к/п (Алабино). …
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