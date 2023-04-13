Купить земельный участок в Москве, Россия

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Россия
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28 объектов найдено
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Земельные участки
Пушкино, Россия
€ 2,438,577
Код объекта в БД Агентства: 102-813, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Бельгийская Деревня к/п …
Земельные участки
поселение Краснопахорское, Россия
€ 189,355
Код объекта в БД Агентства: 368-935, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Цветочный к/п. …
Земельные участки
Шишкин Лес, Россия
€ 177,351
Код объекта в БД Агентства: 512-304, Калужское шоссе, 30 км от МКАД, Терехово (Шишкин лес). …
Земельные участки
поселение Сосенское, Россия
€ 820,249
Код объекта в БД Агентства: 171-818, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
Земельные участки
поселение Первомайское, Россия
€ 94,218
Код объекта в БД Агентства: 175-806, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Чистые Пруды-2 к/п (Пти…
Земельные участки
поселение Щаповское, Россия
€ 354,102
Код объекта в БД Агентства: 727-901, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Щаповское. …
Земельные участки
Шишкин Лес, Россия
€ 94,218
Код объекта в БД Агентства: 139-933, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Шишкин лес КП (Шишкин л…
Земельные участки
Софьино, Россия
€ 105,302
Код объекта в БД Агентства: 131-865, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Лесное Озеро к/п (Кузен…
Земельные участки
поселение Вороновское, Россия
€ 166,267
Код объекта в БД Агентства: 345-926, Калужское шоссе, 35 км от МКАД, Никольские Озера к/п (Ф…
Земельные участки
поселение Краснопахорское, Россия
€ 87,567
Код объекта в БД Агентства: 186-904, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Поляны дер.. …
Земельные участки
Былово, Россия
€ 141,327
Код объекта в БД Агентства: 195-320, Калужское шоссе, 24 км от МКАД, Былово. …
Земельные участки
поселение Десёновское, Россия
€ 138,556
Код объекта в БД Агентства: 134-929, Калужское шоссе, 16 км от МКАД, Искра к/п (Ватутинки). …
Земельные участки
Центральный федеральный округ, Россия
354 м²
€ 1,221,131
Продается прекрасное функциональное, светлое помещение в популярном ЖК "Кунцево"! Помещение …
Земельные участки
Центральный федеральный округ, Россия
100 м²
€ 872,237
Торговое помещение площадью 100 м2, на первой линии домов апарт-комплекса N'ICE LOFT. Витрин…
Земельные участки
поселение Первомайское, Россия
€ 498,800
Код объекта в БД Агентства: 259-209, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Милюково. …
Земельные участки
поселение Первомайское, Россия
€ 166,267
Код объекта в БД Агентства: 259-208, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Милюково. …
Земельные участки
Центральный федеральный округ, Россия
230 м²
€ 2,067,637
Продается помещение формата ритейл в строящемся доме Бизнес класса общей площадью 227,97 м. …
Земельные участки
поселение Марушкинское, Россия
€ 712,664
Код объекта в БД Агентства: 220-736, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
Земельные участки
Птичное, Россия
€ 382,413
Код объекта в БД Агентства: 412-124, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Империал КП (Рогозинино)…
Земельные участки
совхоза Крёкшино, Россия
€ 251,747
Код объекта в БД Агентства: 220-738, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
Земельные участки
поселение Вороновское, Россия
128 м²
€ 1,715,399
Предлагается в продажу торговое помещение общей площадью 128 кв.м на1-й линии домов по Садов…
Земельные участки
поселение Филимонковское, Россия
€ 908,924
Код объекта в БД Агентства: 403-730, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Земельные участки
Восточный административный округ, Россия
47 м²
€ 508,805
Продается помещение с действующим арендатором. Помещение расположено на сверх интенсив…
Земельные участки
Центральный федеральный округ, Россия
230 м²
€ 944,923
Продается нежилое помещение свободного назначения на 1-ой линии Садового кольца. Высокий 1-ы…
Земельные участки
Подсобного Хозяйства «Воскресенское», Россия
€ 393,498
Код объекта в БД Агентства: 166-737, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …
Земельные участки
Фоминское, Россия
€ 535,378
Код объекта в БД Агентства: 124-305, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-2 КП (Фоминско…
Земельные участки
поселение Филимонковское, Россия
€ 282,653
Код объекта в БД Агентства: 403-726, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Земельные участки
поселение Филимонковское, Россия
€ 106,965
Код объекта в БД Агентства: 514-709, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Певчее КП (Клоково). …
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