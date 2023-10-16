Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Россия
  4. Ленинградская область

Земельные участки в Ленинградская область, Россия

127 объектов найдено
Земельные участки в Селезнёвское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Селезнёвское сельское поселение, Россия
Арт. 52715858 Предложение для тех, кто мечтает об идеальном кусочке природы после шумного г…
€510,679
Земельные участки в Nizinskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Nizinskoe selskoe poselenie, Россия
Арт. 53418313 Впервые в продаже уникальный и абсолютно эксклюзивный участок около Дворца Бе…
€1,23 млн
Земельные участки в Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
В Гатчинском р-не массив"Учхоз" СНТ "Кристал" продается участок 10 соток рядом с дорогой. У…
€3,891
Земельные участки в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Арт. 51267342 Участок под ижс 1500 м кв Прямоугольной правильной формы. Прямая продажа…
€43,773
Земельные участки в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Арт. 51206640 Участок под ижс 1500 м кв Прямоугольной правильной формы. Прямая продажа…
€53,500
Земельные участки в Приморское городское поселение, Россия
Земельные участки
Приморское городское поселение, Россия
Арт. 51901136 Жемчужина Карельского перешейка! Уникальная возможность приобрести большой…
€252,908
Земельные участки в Волосово, Россия
Земельные участки
Волосово, Россия
Участок в Волосовском районе, деревня Губаницы, в 400 метрах от старинного храма 1861 года …
€4,864
Земельные участки в Torosovo, Россия
Земельные участки
Torosovo, Россия
Участок в Волосовском районе, деревня Торосово, ул. Визиковская дорога. Площадь – 1400 м. к…
€6,809
Земельные участки в Dubrovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Dubrovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Арт. 51698967 Жемчужина Земли Русской - участок 13,5 соток в сосновом бору, на берегу Невы …
€116,629
Земельные участки в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия
В продаже сухой ,ровный участок в 7,62 сотки .ЛПХ.Границы установлены.Очень хороший подъезд…
€15,564
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки с водоснабжением, с канализацией
Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия
Земельный участок 6 соток ИЖС, огорожен забором из металлопрофиля. Есть скважина, электриче…
€8,755
Земельные участки с водоснабжением в Мельниковское сельское поселение, Россия
Земельные участки с водоснабжением
Мельниковское сельское поселение, Россия
Продается участок 33 сотки в живописном тихом уединенном месте у леса, в удалении от посе…
€32,100
Земельные участки в Петровское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Петровское сельское поселение, Россия
Арт. 51202830 Великолепный сухой участок- 470 соток хвойного леса с ровным ландшафтом-СОБСТ…
€651,724
Земельные участки в Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Арт. 50375575 Представляем Вашем у вниманию участок, подготовленный под строительство Ваш…
€113,322
Земельные участки в Retyunskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Retyunskoe selskoe poselenie, Россия
В продаже ровный, сухой участок 9,7 сот. В ЛУЖСКОМ Р-НЕ, Д. БОЛЬШИЕ ОЗЕРЦЫ! Рядом с участ…
€1,945
Земельные участки в Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Арт. 50282639 Предлагаем к покупке замечательный сухой участок, расположенный среди живопис…
€64,200
Земельные участки в Полянское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Полянское сельское поселение, Россия
Арт. 50738156 Уважаемый наш Покупатель - ценитель Природы и Уникальных мест! Представляе…
€544,725
Земельные участки с водоснабжением в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки с водоснабжением
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Продаётся УЧАСТОК 13 соток в коттеджном посёлке Павловские Дачи. УЧАСТОК высокий, ровный, у…
€12,645
Земельные участки в Sumino, Россия
Земельные участки
Sumino, Россия
Продам хороший ровный прямоугольной формы участок под постройку загородного дома. 17,5 ЛП…
€5,836
Земельные участки в Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Арт. 49106343 Представляем Вашем у вниманию прекрасный участок 12 соток в элитном поселке …
€97,272
Земельные участки в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Арт. 49222234 На границе гор. Гатчина и дер. Вайя( в административных границах дер. Вайя) п…
€142,990
Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Продается земельный участок в деревне, рядом хорошие соседи. Рядом магазины, отличное тран…
€3,891
Земельные участки в Lisinskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Lisinskoe selskoe poselenie, Россия
Продается земельный участок в садоводстве в Тосненском районе, массив Радофинниково, СНТ "Р…
€973
Земельные участки с водоснабжением в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки с водоснабжением
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
НЕДОРОГО!!! Продам УЧАСТОК 6,56 соток в хорошем месте в массиве Тайцы в СНТ Лесное. На учас…
€12,159
Земельные участки с водоснабжением в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки с водоснабжением
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
НЕДОРОГО!!! Продам УЧАСТОК 6,08 соток в хорошем месте в массиве Тайцы в СНТ Лесное. На учас…
€11,186
Земельные участки в Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Арт. 48564971 Коттеджный посёлок «Родник» расположен в Гатчинском районе Ленинградской обла…
€16,536
Земельные участки в Громовское сельское поселение, Россия
Земельные участки
Громовское сельское поселение, Россия
Арт. 48500653 Предлагаем к продаже земельный массив на севере Ленинградской области в При…
€632,270
Земельные участки в Приморское городское поселение, Россия
Земельные участки
Приморское городское поселение, Россия
Арт. 48495917 Предлагается к покупке земельный массив 13,48 Га на северном направлении Лени…
€972,723
Земельные участки в Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Арт. 48369896 Предлагается к покупке перспективный земельный массив на севере Ленинградской…
€7,78 млн
Земельные участки в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Земельные участки
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Продам зем.уч 16 соток,.в д.Овинцево.Волосовского района.100ки от СПБ.Прямое сообщение.Из П…
€3,891
Realting.com
Перейти