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Земельные участки в Калининградская область, Россия

46 объектов найдено
Земельные участки в Нивенское, Россия
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 14,529
Продаётся земельный участок 12 соток( ширина 30 на 40) в п. Нивенское с нулевым циклом - пли…
Земельные участки в Rybnoe, Россия
Земельные участки
Rybnoe, Россия
€ 9,723
Поселок Рыбное Гурьевского района. Расположен в 3 км от Калининграда по Улице Емельянова. Ка…
Земельные участки в Калининград, Россия
Земельные участки
Калининград, Россия
€ 21,794
Продажа земельного участка в Пос. Добрино, по улице Вишневой ( ориентир пос. Заозерье ). Для…
Земельные участки в Гурьевск, Россия
Земельные участки
Гурьевск, Россия
€ 23,470
Продается ровный сухой земельный участок в городе Гурьевск. Подъездные пути - асфальт, заезд…
Земельные участки в Гвардейск, Россия
Земельные участки
Гвардейск, Россия
€ 5,588
Продается большой земельный участок под Гвардейском (2 км). Участок ровный сухой - 500 м до …
Земельные участки в Люблино, Россия
Земельные участки
Люблино, Россия
€ 7,265
Два земельных участка (смежные, назначение для садоводства-огородничества), один из участков…
Земельные участки в Моршанское, Россия
Земельные участки
Моршанское, Россия
€ 6,147
Продам участок в ТСН Лаптау . Кадастровый номер 39:05:050606:238. Аренда до 2029 года. Площа…
Земельные участки в Калининград, Россия
Земельные участки
Калининград, Россия
€ 68,175
Предлагаем рассмотреть для покупки шикарный земельный участок, расположенный в п. Космодемья…
Земельные участки в Полесский городской округ, Россия
Земельные участки
Полесский городской округ, Россия
€ 13,411
Продам земельный участок в посёлке Матросово, Полесского района. Участок расположен на берег…
Земельные участки в Полесский городской округ, Россия
Земельные участки
Полесский городской округ, Россия
€ 4,359
Продам два земельных участка 10,5;12 соток по адресу: Калининградская область, р-н Полесский…
Земельные участки в Светлогорский городской округ, Россия
Земельные участки
Светлогорский городской округ, Россия
€ 29,058
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЕРЕГУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ!!! С ГАЗОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ, ФУДАМЕНТОМ!!! Кр…
Земельные участки в Калининград, Россия
Земельные участки
Калининград, Россия
€ 89,410
Участок 22 сотки. Вдоль проходит газ и электричество. Участок ровный без перепадов по высоте…
Земельные участки в Зеленоградск, Россия
Земельные участки
Зеленоградск, Россия
€ 22,352
Зеленоградский район. Пос. Клинцовка (Малиновка), собственность, лпх, по 10 соток. Вода и ка…
Земельные участки в Переславское, Россия
Земельные участки
Переславское, Россия
€ 89,410
Уникaльнoе предложeние от собствeнника. Продаётся земельный массив 14 гектар, целиком или по…
Земельные участки в Полесский городской округ, Россия
Земельные участки
Полесский городской округ, Россия
€ 64,263
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на реке Преголя...!!! Продается в отличной локации, правильной форм…
Земельные участки в Новый, Россия
Земельные участки
Новый, Россия
€ 1,079,622
Зeмeльный учacток в п. Mалое Василькoво, 420 cоток (пpoм.нaзначения П1), раcпoлoжeн в чeрте …
Земельные участки в Полесский городской округ, Россия
Земельные участки
Полесский городской округ, Россия
€ 127,409
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на реке Преголя..!!! Продается в отличной локации, правильной формы…
Земельные участки в Калининград, Россия
Земельные участки
Калининград, Россия
€ 26,823
Продам участок 5,8 соток в СНТ "Чайка" черта города в районе Московского пр. Отлич…
Земельные участки в Переславское, Россия
Земельные участки
Переславское, Россия
€ 12,294
Продам участок, 6 соток. Земли поселений, для ведения личного подсобного хозяйства. Рядом ле…
Земельные участки в Голубево, Россия
Земельные участки
Голубево, Россия
€ 12,294
Продается земельный участок, 10 соток, в п Голубево, 12 км от Калининграда, ИЖС, КП Вальбург…
Земельные участки в Гурьевск, Россия
Земельные участки
Гурьевск, Россия
€ 5,029
Будьте ПЕРВЫМИ! В пос. Кумачево , недалеко от трассы Калининград- Янтарный, предлагаем к про…
Земельные участки в Мельниково, Россия
Земельные участки
Мельниково, Россия
€ 13,411
Предлагаем к продаже участок земли 11 соток сухой и правильной формы в собственности, распол…
Земельные участки в Полесский городской округ, Россия
Земельные участки
Полесский городской округ, Россия
€ 64,263
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на реке Преголя...!!! Продается в отличной локации, правильной форм…
Земельные участки в Гурьевск, Россия
Земельные участки
Гурьевск, Россия
€ 4,470
Земельный участок ЛПХ в Гурьевском районе пос. Рыбное. 8,3сотки земли в аренде. По улице газ…
Земельные участки в Светлогорск, Россия
Земельные участки
Светлогорск, Россия
€ 17,882
Продам участок в новом поселке на берегу моря, Площадь: 10 соток Тихое место для отдыха и жи…
Земельные участки в Калининград, Россия
Земельные участки
Калининград, Россия
€ 50,293
Продается земельный участок 6,6 соток. Категория земель: земли населенных пунктов. Ведение д…
Земельные участки в Переславское, Россия
Земельные участки
Переславское, Россия
€ 89,410
Уникaльнoе предложeние от собствeнника. Продаётся земельный массив 14 гектар, целиком или по…
Земельные участки в Нивенское, Россия
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 2,235
Продается земельный участок 11 сот. в пос.Нивенское (Багратионовское направление). Ровный, п…
Земельные участки в Нивенское, Россия
Земельные участки
Нивенское, Россия
€ 2,235
Продается земельный участок в п.Нивенское (Багратионовский р-он), Площадь 10 соток, ровный, …
Земельные участки в Калининград, Россия
Земельные участки
Калининград, Россия
€ 6,370
Продаем хороший участок земли, состоящий из 2-х участков, подъездные пути с 2-х сторон. Садо…
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