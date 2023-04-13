Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Центральный район

Купить земельный участок в Центральный район, Россия

4 объекта найдено
Земельные участкив Санкт-Петербург, Россия
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 570,849
Арт. 40104563 Уважаемый покупатель. Участок под строительство. Зона общественно-деловой …
Земельные участкив Санкт-Петербург, Россия
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 2,438,577
Арт. 33809230 Продажа многофункционального комплекса в Калининском районе. Земельный учас…
Земельные участкив Санкт-Петербург, Россия
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 997,600
Арт. 30428278 Предлагается к продаже земельный участок ИЖС площадью 2193 кв.м. в Санкт-Пете…
Земельные участкив Санкт-Петербург, Россия
Земельные участки
Санкт-Петербург, Россия
€ 1,661,558
Арт. 3358092 Продаются 2-два корпуса теплых производственно-складских помещений на земельно…
Realting.com
Перейти