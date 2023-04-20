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Земельные участки в Baixo Vouga, Португалия

10 объектов найдено
Земельные участки в Gafanha da Nazare, Португалия
Земельные участки
Gafanha da Nazare, Португалия
1 356 м²
€ 89,900
Земельные участки в Oliveirinha, Португалия
Земельные участки
Oliveirinha, Португалия
1 140 м²
€ 100,000
Земельные участки в Santa Joana, Португалия
Земельные участки
Santa Joana, Португалия
€ 80,000
Земельные участки в Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
352 м²
€ 85,000
Земля в С. Бернардо, с жильем, которое может быть реконструировано, и район с несколькими ра…
Земельные участки в Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
370 м²
€ 70,000
These are two lots, one with 190 m2 and the other with 180 m2, continuous, both urban, very …
Земельные участки в Aradas, Португалия
Земельные участки
Aradas, Португалия
862 м²
€ 210,000
Отличная земля для строительства домов в Арадасе.Расположен на Rua Direita de Aradas, недале…
Земельные участки в Ouca, Португалия
Земельные участки
Ouca, Португалия
1 410 м²
€ 60,000
Городская земля в Оука для строительства.Отличный участок, расположенный на въезде в Оуку, н…
Земельные участки в Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
€ 450,000
Отличная земля в промышленной зоне Табойра в Авейру, недалеко от фабрики Love Ceramics, Reta…
Земельные участки в Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
122 м²
€ 70,000
Земля под застройку, очень удачно расположенная, в центре Эсгейры с отличным доступом к A25 …
Земельные участки в Esgueira, Португалия
Земельные участки
Esgueira, Португалия
3 200 м²
€ 35,000
Море тростника, сухое, прислоненное к каналу лимана, в 100 метрах от входа в пешеходные доро…
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