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Земельные участки в Мронговский повят, Польша

5 объектов найдено
Земельные участки в Мронговский повят, Польша
Земельные участки
Мронговский повят, Польша
Площадь 860 м²
Земельный участок площадью ок. 860 м2 на продажу в Прусиново в коммуне. Пецкий в …
€17,742
Земельные участки в Мронговский повят, Польша
Земельные участки
Мронговский повят, Польша
Площадь 1 226 м²
Рай в Мазурии. Участок в окружении 4 озер. Строительный участок в Мазур…
€19,063
Земельные участки в Мронговский повят, Польша
Земельные участки
Мронговский повят, Польша
Площадь 3 189 м²
Ищите место, где вы можете отдохнуть с семьей и друзьями от городской суеты?? …
€31,696
Земельные участки в Мронговский повят, Польша
Земельные участки
Мронговский повят, Польша
Площадь 1 700 м²
Рай в Мазурии Если вы ищете строительный участок за небольшие деньги в …
€49,239
Земельные участки в Мронговский повят, Польша
Земельные участки
Мронговский повят, Польша
Площадь 3 031 м²
Новая цена Если вы хотите расширить свою ферму или начать би…
€32,892
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