Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Жодино

Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Жодино, Беларусь
Земельные участки
Жодино, Беларусь
€ 19,175
Продаётся просторный коммерческий участок в Жодино Адрес: Жодино, ул. Московская ❤️ Отличный…
Земельные участки в Жодино, Беларусь
Земельные участки
Жодино, Беларусь
€ 15,523
Продаётся участок в Жодино. Свет, газ, вода центральная по улице. Хороший подьездной путь. П…
Realting.com
Перейти