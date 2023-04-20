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Купить земельный участок в Беларуси

4 объекта найдено
Земельные участки в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
€ 1,917
Лот 7065. Звоните для более подробной информации Продается дачный участок в направлении г. Ж…
Земельные участки в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
€ 27,393
ЛОТ 2577. Коробка жилого дома в пригороде Бреста в районе трассы М-1. Общая площадь участка …
Земельные участки в Большие Яковчицы, Беларусь
Земельные участки
Большие Яковчицы, Беларусь
€ 2,100
Лот 5149. Дачный участок площадью 9,96 соток расположен неподалёку от деревни Багны (около 3…
Земельные участки в Озяты, Беларусь
Земельные участки
Озяты, Беларусь
€ 6,574
На продажу предлагается земельный участок 25соток, с  домом в живописном месте д.Озяты …
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