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Купить земельный участок в Беларуси

17 объектов найдено
Земельные участкив Зароновский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Зароновский сельский Совет, Беларусь
€ 1,364
Продается земельный участок в дачном кооперативе "Родник-Зароново". Площадь участк…
Земельные участкив Браслав, Беларусь
Земельные участки
Браслав, Беларусь
€ 18,186
Продается участок под строительство дома в г. Браслав на берегу озера «Дривяты».…
Земельные участкив Лепельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лепельский сельский Совет, Беларусь
€ 4,456
Участок 16,26 соток в  д. Завидичи Рядом Лепельское озеро. Есть фундамент и электричест…
Земельные участкив Опсовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Опсовский сельский Совет, Беларусь
€ 1,819
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Земельные участкив Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
€ 15,458
Земельные участкив Межанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Межанский сельский Совет, Беларусь
€ 31,826
Продается участок в живописном месте Браславского района с незавершенным капитальным строени…
Земельные участкив Новкинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новкинский сельский Совет, Беларусь
€ 7,274
Продается участок с ленточным фундаментом 8,96 х 9 метров в деревне Добрино у конечной остан…
Земельные участкив Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
61 м²
€ 4,547
Земельные участкив Витебск, Беларусь
Земельные участки
Витебск, Беларусь
€ 32,735
Продается земельный участок по ул. Сенненская, д.7 в Лучёсе. Площадь участка 8,86 соток. С в…
Земельные участкив Слободковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Слободковский сельский Совет, Беларусь
€ 45,465
Продаётся участок 25 соток в Национальном парке «Браславские озера» в д.Вязки. В…
Земельные участкив Витебск, Беларусь
Земельные участки
Витебск, Беларусь
€ 9,730
Продается земельный участок по ул. Новотракторная. Старый дом уже убран. Есть проект на дом,…
Земельные участкив Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
60 м²
€ 9,548
Земельные участкив Антоновка, Беларусь
Земельные участки
Антоновка, Беларусь
€ 3,183
Земельные участкив Опсовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Опсовский сельский Совет, Беларусь
€ 7,274
Из бани-да в озеро!! Тыльная сторона участка выходит к озеру.  Участок ровный. Дом с пе…
Земельные участкив Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
€ 22,733
Section st. Zaslonovaplya area of ​ ​ section 9.6 acres. I will sell a plot of 9.6 acres of …
Земельные участкив Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
€ 27,279
The site of the 1st Zavodskay area of ​ ​ the site 8.9 acres. A plot with a foundation on th…
Земельные участкив Азинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Азинский сельский Совет, Беларусь
€ 7,729
Продается! Отличный участок под строительство жилого дома в д. Тиновка Полоцкого района (рай…
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