Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Смолевичский район
Купить земельный участок в Беларуси
Очистить
81 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 8,857
Продается находящийся в частной собственности участок 9,67 сот. в СТ "Усяжа"…
Земельные участки
Драчковский сельский Совет, Беларусь
€ 38,715
Продаётся участок с домом в живописном месте Адрес: СТ Гранит-2002 ❤️ Продажа уч…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 50,220
Каждый мечтает о такой роскоши, как жизнь за городом: уединение с природой и чистый воздух. …
Земельные участки
Драчковский сельский Совет, Беларусь
€ 40,998
Продаётся участок с домом в живописном месте Адрес: СТ "Гранит-2002". ❤️ Про…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 5,387
Продается участок 13 соток в СТ Росинка 1 Адрес: Росинка 1 ⭕️ О Вашем будущем участке: - Отл…
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
❤️ Продажа участка с кирпичным домом в Садовом товариществе Автозаводец в Московском направл…
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Продаётся участок в живописном месте! Адрес: СТ Летний Вечер ⭕️ О Вашем будущем участк…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 3,287
Продаётся участок в живописном месте ! Адрес: СТ Журавинка ❤️ Продажа участка в Садовом това…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 1,781
Продаются два смежных участка в СТ Кальники Адреc: СТ Кальники ✔️Находятся участки возле дер…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 1,781
Продаются два смежных участка в СТ Кальники Адрес: СТ Кальники ✔️Находятся участки возле дер…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продается участок в СТ «Подигрушье». 25 км от МКАД, Смолевичский р-н, Озерицко-С…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 4,931
Продается земельный участок с домом в д. Сутоки. Минская обл., Смолевичский р-н, 50 км от МК…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 18,262
Продаётся престижный земельный участок 10 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке…
Земельные участки
Усяж, Беларусь
€ 22,827
Продается участок 25 соток с недостроенным домом в д.Шпаковщина,Смолевического р-на. Предмет…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 8,218
Продается участок п.Усяж,деревня Шпаковщина.25 соток,рядом лес.Газ по деревне,электричество …
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 7,213
Продается замечательный земельный участок недалеко от станции «Домашаны» в…
Земельные участки
Плисский сельский Совет, Беларусь
€ 2,283
Продаётся дачный участок (10 соток), Смолевичский р-н., Плисский сельсовет, Садовое товарище…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 6,848
Ровный, компактный участок 6 соток может скоро стать вашим! Находится в центре СТ Кург…
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 154,312
Земельные участки
Курково, Беларусь
€ 10,044
Участок 0,1496 га находится в аг. Курково ул.Восточная Смолевичс…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 4,383
Продается прекрасный участок 10 соток в садовом товариществе "Кал…
Земельные участки
Прилепы, Беларусь
€ 26,480
Продается участок 16 соток в деревне Прилепы на побережье Дубровского водохранилища. …
Земельные участки
Прилепы, Беларусь
€ 36,524
Продается участок в д.Прилепы, в 20 км от МКАД и в 300 м от Дубровского водохранилища. …
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 9,131
Продается отличный земельный участок 10 соток в деревне Рудня Смолевичского района за Курган…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 18,718
Продаётся земельный участок 11,41 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке в СТ&la…
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 2,283
2 смежных участка общей площадью 11,54 сотки в живописном месте От города Жодино …
Земельные участки
Курганский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
Продается земельный участок правильной формы в СТ «Шипяны». Минская обл., Смолев…
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 5,479
Продается дачный участок в живописном месте в С/Т Росинка-1, недалеко от г.Жодино (8 км). Уч…
Земельные участки
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
€ 16,162
Предлагается вашему вниманию хороший крайний к лесу участок под строительство жилого дома! Ж…
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 8,674
Продаётся участок 9,89 сотки в СТ Здоровье 95, Смолевичский р-н, Минская обл, Московское нап…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты