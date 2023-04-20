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Купить земельный участок в Беларуси

81 объект найдено
Земельные участки в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 8,857
Продается находящийся в частной собственности участок  9,67 сот. в СТ "Усяжа"…
Земельные участки в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Драчковский сельский Совет, Беларусь
€ 38,715
Продаётся участок с домом в живописном месте  Адрес: СТ  Гранит-2002 ❤️ Продажа уч…
Земельные участки в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 50,220
Каждый мечтает о такой роскоши, как жизнь за городом: уединение с природой и чистый воздух. …
Земельные участки в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Драчковский сельский Совет, Беларусь
€ 40,998
Продаётся участок с домом в живописном месте  Адрес: СТ "Гранит-2002". ❤️ Про…
Земельные участки в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 5,387
Продается участок 13 соток в СТ Росинка 1 Адрес: Росинка 1 ⭕️ О Вашем будущем участке: - Отл…
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
❤️ Продажа участка с кирпичным домом в Садовом товариществе Автозаводец в Московском направл…
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Продаётся участок  в живописном месте! Адрес: СТ Летний Вечер ⭕️ О Вашем будущем участк…
Земельные участки в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 3,287
Продаётся участок в живописном месте ! Адрес: СТ Журавинка ❤️ Продажа участка в Садовом това…
Земельные участки в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 1,781
Продаются два смежных участка в СТ Кальники Адреc: СТ Кальники ✔️Находятся участки возле дер…
Земельные участки в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 1,781
Продаются два смежных участка в СТ Кальники Адрес: СТ Кальники ✔️Находятся участки возле дер…
Земельные участки в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продается участок в СТ «Подигрушье». 25 км от МКАД, Смолевичский р-н, Озерицко-С…
Земельные участки в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 4,931
Продается земельный участок с домом в д. Сутоки. Минская обл., Смолевичский р-н, 50 км от МК…
Земельные участки в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 18,262
Продаётся престижный земельный участок 10 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке…
Земельные участки в Усяж, Беларусь
Земельные участки
Усяж, Беларусь
€ 22,827
Продается участок 25 соток с недостроенным домом в д.Шпаковщина,Смолевического р-на. Предмет…
Земельные участки в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 8,218
Продается участок п.Усяж,деревня Шпаковщина.25 соток,рядом лес.Газ по деревне,электричество …
Земельные участки в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 7,213
Продается замечательный земельный участок недалеко от станции «Домашаны»  в…
Земельные участки в Плисский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Плисский сельский Совет, Беларусь
€ 2,283
Продаётся дачный участок (10 соток), Смолевичский р-н., Плисский сельсовет, Садовое товарище…
Земельные участки в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 6,848
Ровный, компактный участок 6 соток может скоро стать вашим!  Находится в центре СТ Кург…
Земельные участки в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 154,312
Земельные участки в Курково, Беларусь
Земельные участки
Курково, Беларусь
€ 10,044
Участок  0,1496 га находится в аг. Курково  ул.Восточная  Смолевичс…
Земельные участки в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
€ 4,383
Продается прекрасный участок   10 соток в садовом товариществе "Кал…
Земельные участки в Прилепы, Беларусь
Земельные участки
Прилепы, Беларусь
€ 26,480
Продается участок 16 соток в деревне Прилепы на побережье Дубровского водохранилища.   …
Земельные участки в Прилепы, Беларусь
Земельные участки
Прилепы, Беларусь
€ 36,524
Продается участок в д.Прилепы, в 20 км от МКАД и в 300 м от Дубровского водохранилища.  …
Земельные участки в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
€ 9,131
Продается отличный земельный участок 10 соток в деревне Рудня Смолевичского района за Курган…
Земельные участки в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 18,718
Продаётся земельный участок 11,41 соток в концептуальном закрытом коттеджном посёлке в СТ&la…
Земельные участки в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Жодинский сельский Совет, Беларусь
€ 2,283
2 смежных участка  общей площадью 11,54 сотки в живописном месте От города Жодино …
Земельные участки в Курганский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Курганский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
Продается земельный участок правильной формы в СТ «Шипяны». Минская обл., Смолев…
Земельные участки в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 5,479
Продается дачный участок в живописном месте в С/Т Росинка-1, недалеко от г.Жодино (8 км). Уч…
Земельные участки в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
€ 16,162
Предлагается вашему вниманию хороший крайний к лесу участок под строительство жилого дома! Ж…
Земельные участки в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Заболотский сельский Совет, Беларусь
€ 8,674
Продаётся участок 9,89 сотки в СТ Здоровье 95, Смолевичский р-н, Минская обл, Московское нап…
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