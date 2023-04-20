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Купить земельный участок в Беларуси

29 объектов найдено
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,761
Продаётся участок с домом в живописном месте! Адрес: СТ Заря ⭕️ О Вашем будущем участке: - А…
Земельные участки в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Свислочский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 27,301
Эксклюзивное предложение для ценителей простора! Продается просторный участок (16,65 сот.) с…
Земельные участки в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Свислочский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 15,249
Продается участок с двухэтажным кирпичным домом в 30 километрах от Минска Адрес: СТ "За…
Земельные участки в Ситники, Беларусь
Земельные участки
Ситники, Беларусь
130 м²
€ 17,257
Участок в живописном месте рядом со Свислочью Адрес: д. Слобода, ул. Старослободская  ❤…
Земельные участки в Руденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Руденский сельский Совет, Беларусь
€ 10,774
Продается участок возле реки Свислочь Адрес: СТ Берёзка ⭕️ О Вашем будущем участке: - Аккура…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 13,605
Земельный участок со строением возле реки! Адрес: СТ Гонор ❤️Ровный земельный участок с неза…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,761
Продаётся участок с домом в живописном месте в СТ «Заря» ! Адрес: СТ "Заря&…
Земельные участки в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пережирский сельский Совет, Беларусь
€ 6,848
Продаётся участок с домом и баней! Адрес: СТ «Золотой Колос». ❤️Участок с готово…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 1,552
Продаётся участок в пригороде Минска! Адрес: СТ Заря ⭕️ О Вашем будущем участке: - Участок о…
Земельные участки в Руденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Руденский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 14,518
Продаётся участок в живописном месте возле поселка Дружный Адрес: СТ Остров-Чайка ❤️ Продажа…
Земельные участки в Марьина Горка, Беларусь
Земельные участки
Марьина Горка, Беларусь
€ 22,736
Продается участок под строительство жилого дома в центре города. На участке имеется большой …
Земельные участки в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дукорский сельский Совет, Беларусь
17 м²
€ 12,692
Продается дача в живописном месте возле поселка Свислочь, СТ Свислочский урожай. Участок 22 …
Земельные участки в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пережирский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 10,957
Дачный дом в СТ "Верас-81" в 45-ти км от Минска, Пуховическое направление. Собстве…
Земельные участки в Марьина Горка, Беларусь
Земельные участки
Марьина Горка, Беларусь
50 м²
€ 13,696
Продается участок в городе Марьина Горка, Минская область, Пуховичский район, 51 км от МКАД.…
Земельные участки в Моторово, Беларусь
Земельные участки
Моторово, Беларусь
€ 10,044
Продается участок в частной собственности под строительство жилого дома недалеко от Минска. …
Земельные участки в Дукора, Беларусь
Земельные участки
Дукора, Беларусь
€ 13,605
Продаётся 53 сотки земли и это 5 смежных участков!!!   В частной собственности! Пр…
Земельные участки в Турин, Беларусь
Земельные участки
Турин, Беларусь
€ 5,935
Продается участок в аг. Турин Пуховичского района 56 км от МКАД Могилевское направление, в а…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,213
Участок в 19 км от Минска Могилевское направление, адрес: Минская обл, Пуховичский р-н, Пере…
Земельные участки в Туринский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Туринский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 40,998
Участок - 13,72 сотки, жилой дом – 126 м2, подвал – 43 м2, пристройка – 28…
Земельные участки в Дричин, Беларусь
Земельные участки
Дричин, Беларусь
180 м²
€ 31,958
Продается отличный  огороженный участок  42,54 сотки в аг. Дричин  с незаверш…
Земельные участки в Блонский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Блонский сельский Совет, Беларусь
€ 3,652
 Продается участок в СТ Аврора Пуховичский р-н  Минская область. Площадь- 0.0998 г…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
€ 10,501
Дом с большим участком, в активно застраиваемом СТ, вблизи Минска. ПРЕИМУЩЕТСВА: На участке …
Земельные участки в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пережирский сельский Совет, Беларусь
€ 2,100
Продается участок в СТ «Стрелок», рядом с д. Равнополье. Минская обл., Пухо…
Земельные участки в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 9,040
Просторный участок 10.57 соток в садовом товариществе Росинка на въезде в деревню Ксаве…
Земельные участки в Равнополье, Беларусь
Земельные участки
Равнополье, Беларусь
36 м²
€ 14,609
Продается участок 18 соток в деревне Равнополье (Пуховичское направление, 26 км). До населен…
Земельные участки в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
8 м²
€ 2,739
Продается ровный хороший участок площадью 8 соток. Пуховичское направление. Электричест…
Земельные участки в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пережирский сельский Совет, Беларусь
€ 2,100
Продается участок в СТ «Стрелок», рядом с д. Равнополье. Минская обл., Пуховичск…
Земельные участки в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дукорский сельский Совет, Беларусь
15 м²
€ 2,739
Участок 10 соток находится на территории садоводческого товарищества "Свислочский урожа…
Земельные участки в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Новопольский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 98,614
Участок 13 соток с двумя домами и рыбным водоемом. Частное предприятие по оказанию услуг Аге…
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