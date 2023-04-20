Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Оршанский район
  5. Орша

Купить земельный участок в Беларуси

5 объектов найдено
Земельные участки в Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
€ 15,523
Земельные участки в Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
61 м²
€ 4,565
Земельные участки в Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
60 м²
€ 9,587
Земельные участки в Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
€ 22,827
Section st. Zaslonovaplya area of ​ ​ section 9.6 acres. I will sell a plot of 9.6 acres of …
Земельные участки в Орша, Беларусь
Земельные участки
Орша, Беларусь
€ 27,393
The site of the 1st Zavodskay area of ​ ​ the site 8.9 acres. A plot with a foundation on th…
Realting.com
Перейти