Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Мядельский район

Купить земельный участок в Беларуси

5 объектов найдено
Земельные участки в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мядельский сельский Совет, Беларусь
€ 13,658
Земельные участки в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Нарочский сельский Совет, Беларусь
€ 277,712
Земельные участки в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Нарочский сельский Совет, Беларусь
€ 3,187
Земельные участки в Кривичи, Беларусь
Земельные участки
Кривичи, Беларусь
Площадь 128 м²
€ 6,829
Земельные участки в Мядель, Беларусь
Земельные участки
Мядель, Беларусь
€ 7,284
Realting.com
Перейти