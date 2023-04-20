Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Могилёвский район

Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Пашковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пашковский сельский Совет, Беларусь
€ 22,827
В прекрасном, живописном месте, не далеко от черты города в деревне Застенки продается участ…
Земельные участки в Полыковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Полыковичский сельский Совет, Беларусь
€ 1,826
I will sell the plot, s/t. Satellite of the village of Kalinovaya, Mogilevsky district, Mogi…
Realting.com
Перейти