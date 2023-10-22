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Земельные участки
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342 объекта найдено
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Земельные участки
Ситники, Беларусь
130 м²
❤️Продается участок с домом всего в 47 км от Минска в деревне Слобода. Адрес: д. Слобода, ул…
€17,833
Рекомендовать
Земельные участки
Ситники, Беларусь
130 м²
❤️Продается участок с домом всего в 47 км от Минска в деревне Слобода. Адрес: д. Слобода, ул…
€17,833
Рекомендовать
Земельные участки
Жодино, Беларусь
❤️ Отличный участок 17 соток, в промышленной зоне Жодино. Адрес: Жодино, ул. Московская - Ак…
€18,211
Рекомендовать
Земельные участки
Жодино, Беларусь
❤️ Отличный участок 17 соток, в промышленной зоне Жодино. Адрес: Жодино, ул. Московская - Ак…
€18,211
Рекомендовать
Земельные участки с садом, с ландшафтным дизайном
Руденский сельский Совет, Беларусь
100 м²
❤️ Продажа участка с домом на стадии строительства в Пуховичском направлении, недалеко от Ми…
€14,059
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Земельные участки с садом, с беседкой, с теплицей
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
❤️ Продажа участка в Садовом товариществе Юбилейное в Раковском направлении, что в 9-ти кил…
€9,436
Рекомендовать
Земельные участки с садом, с беседкой, с теплицей
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
❤️ Продажа участка в Садовом товариществе Юбилейное в Раковском направлении, что в 9-ти кил…
€9,436
Рекомендовать
Земельные участки
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Благодаря окружающим лесным массивам и гидрологическому заказнику, речке Вязынке - идеальное…
€3,255
Рекомендовать
Земельные участки
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Благодаря окружающим лесным массивам и гидрологическому заказнику, речке Вязынке - идеальное…
€3,255
Рекомендовать
Земельные участки
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дача в садовом товариществе Журавинка-Садовый. Адрес: СТ Журавинка-Садовый ⭕️ О Вашем будуще…
€4,246
Рекомендовать
Земельные участки с садом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
80 м²
Продается участок в живописном месте с коммуникациями и удобными подъездными путями! Есть вс…
€11,323
Рекомендовать
Земельные участки
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Продается земельный участок 13.5 сот. с НЗКС (12% готовности) в 35 км. от МКАД. Могилевское …
€19,815
Рекомендовать
Земельные участки
Гора, Беларусь
51 м²
Новый объект на рынке недвижимости ! Адрес:Борисовский р-н., Гливинский с-с, д. Гора, ул. Го…
€15,569
Рекомендовать
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
Продается просторный земельный участок в садовом товариществе «Экономист-2»! Адрес: СТ Эконо…
€8,398
Рекомендовать
Земельные участки с отделкой деревом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
76 м²
Комфортная дача в 25 км от Минска - отличный вариант для сезонного отдыха. Адрес: СТ Рамонак…
€15,002
Рекомендовать
Земельные участки
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
140 м²
Земельный участок с трёхэтажный домом с возможностью реализовать свой дизайн мечты, располож…
€10,285
Рекомендовать
Земельные участки с гаражом, с баней
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Участок с готовой баней, комнатой отдыха и недостроенным домом возле простирающихся лесных м…
€5,567
Рекомендовать
Земельные участки с гаражом, с садом
Пересады, Беларусь
65 м²
❤️ Два отдельных земельных участка общей площадью 0,1399 га. На одном из них стоит двухэтажн…
€8,020
Рекомендовать
Земельные участки
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Продается участок площадью 6 соток, расположенный рядом с Национальным аэропортом Минск. Ад…
€4,246
Рекомендовать
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Горанский сельский Совет, Беларусь
Продается участок площадью 15 сотки, в деревне Горани, Минского района (18 км от МКАД), в ле…
€36,798
Рекомендовать
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Предлагаем к приобретению ровный участок 10 соток в СТ Надежда. 36 км от МКАД по Логойскому …
€7,831
Рекомендовать
Земельные участки
Михановичи, Беларусь
Дом с участком в 15 км от МКАД: аг. Михановичи, ул. Железнодорожная. Отличная инвестиция …
€56,519
Рекомендовать
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Планируется к 2025 году перевод в статус деревни ( уже запущен процесс, собираются документы…
€6,605
Рекомендовать
Земельные участки
Вытроповщина, Беларусь
100 м²
Продаётся просторный участок в пригороде Молодечно Адрес: д. Вытроповщина, ул. Комсомольская…
€18,777
Рекомендовать
Земельные участки новое здание, с камином, с ландшафтным дизайном
Лошанский сельский Совет, Беларусь
200 м²
Купить двухуровневый дом с гаражом! Адрес: СТ Ручеек. ❤️ Двухуровневый дом со всеми удобства…
€89,637
Рекомендовать
Земельные участки с садом, с теплицей
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Купить участок с садовым домиком! Адрес: СТ Красный Октябрь. ❤️Добро пожаловать в СТ Красный…
€9,624
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Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Купить участок 13 соток в СТ Росинка 1 Адрес: Росинка 1 ⭕️ О Вашем будущем участке: - Отличн…
€5,567
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Земельные участки новое здание
Жодинский сельский Совет, Беларусь
65 м²
Участок земли с двухуровневым новым дачным домом Адрес: СТ Летний вечер. ❤️ Комфортная дач…
€20,286
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Земельные участки
Воложин, Беларусь
Участок с фундаментом в г. Воложин! Адрес: Воложин, ул. Западная. ❤️Незавершённое капиталь…
€8,398
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Земельные участки с садом, с теплицей
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Жилой участок в СТ Связист 92. Адрес: СТ Связист 92 ❤️ Тихая и спокойная жизнь в садовом тов…
€11,323
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