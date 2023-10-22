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Купить земельный участок в Беларуси

342 объекта найдено
Земельные участки в Ситники, Беларусь
Земельные участки
Ситники, Беларусь
Площадь 130 м²
❤️Продается участок с домом всего в 47 км от Минска в деревне Слобода. Адрес: д. Слобода, ул…
€17,833
Земельные участки в Ситники, Беларусь
Земельные участки
Ситники, Беларусь
Площадь 130 м²
❤️Продается участок с домом всего в 47 км от Минска в деревне Слобода. Адрес: д. Слобода, ул…
€17,833
Земельные участки в Жодино, Беларусь
Земельные участки
Жодино, Беларусь
❤️ Отличный участок 17 соток, в промышленной зоне Жодино. Адрес: Жодино, ул. Московская - Ак…
€18,211
Земельные участки в Жодино, Беларусь
Земельные участки
Жодино, Беларусь
❤️ Отличный участок 17 соток, в промышленной зоне Жодино. Адрес: Жодино, ул. Московская - Ак…
€18,211
Земельные участки с садом, с ландшафтным дизайном в Руденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с садом, с ландшафтным дизайном
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
❤️ Продажа участка с домом на стадии строительства в Пуховичском направлении, недалеко от Ми…
€14,059
Земельные участки с садом, с беседкой, с теплицей в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с садом, с беседкой, с теплицей
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
❤️ Продажа участка в Садовом товариществе Юбилейное  в Раковском направлении, что в 9-ти кил…
€9,436
Земельные участки с садом, с беседкой, с теплицей в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с садом, с беседкой, с теплицей
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
❤️ Продажа участка в Садовом товариществе Юбилейное  в Раковском направлении, что в 9-ти кил…
€9,436
Земельные участки в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Благодаря окружающим лесным массивам и гидрологическому заказнику, речке Вязынке - идеальное…
€3,255
Земельные участки в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Благодаря окружающим лесным массивам и гидрологическому заказнику, речке Вязынке - идеальное…
€3,255
Земельные участки в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дача в садовом товариществе Журавинка-Садовый. Адрес: СТ Журавинка-Садовый ⭕️ О Вашем будуще…
€4,246
Земельные участки с садом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с садом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается участок в живописном месте с коммуникациями и удобными подъездными путями! Есть вс…
€11,323
Земельные участки в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Продается земельный участок 13.5 сот. с НЗКС (12% готовности) в 35 км. от МКАД. Могилевское …
€19,815
Земельные участки в Гора, Беларусь
Земельные участки
Гора, Беларусь
Площадь 51 м²
Новый объект на рынке недвижимости ! Адрес:Борисовский р-н., Гливинский с-с, д. Гора, ул. Го…
€15,569
Земельные участки в Раковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Раковский сельский Совет, Беларусь
Продается просторный земельный участок в садовом товариществе «Экономист-2»! Адрес: СТ Эконо…
€8,398
Земельные участки с отделкой деревом в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с отделкой деревом
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Комфортная дача в 25 км от Минска - отличный вариант для сезонного отдыха. Адрес: СТ Рамонак…
€15,002
Земельные участки в Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Плещеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Земельный участок с трёхэтажный домом с возможностью реализовать свой дизайн мечты, располож…
€10,285
Земельные участки с гаражом, с баней в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с гаражом, с баней
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Участок с готовой баней, комнатой отдыха и недостроенным домом возле простирающихся лесных м…
€5,567
Земельные участки с гаражом, с садом в Пересады, Беларусь
Земельные участки с гаражом, с садом
Пересады, Беларусь
Площадь 65 м²
❤️ Два отдельных земельных участка общей площадью 0,1399 га. На одном из них стоит двухэтажн…
€8,020
Земельные участки в Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пекалинский сельский Совет, Беларусь
Продается участок площадью 6 соток, расположенный рядом с Национальным аэропортом Минск.  Ад…
€4,246
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Горанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Горанский сельский Совет, Беларусь
Продается участок площадью 15 сотки, в деревне Горани, Минского района (18 км от МКАД), в ле…
€36,798
Земельные участки в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Предлагаем к приобретению ровный участок 10 соток в СТ Надежда. 36 км от МКАД по Логойскому …
€7,831
Земельные участки в Михановичи, Беларусь
Земельные участки
Михановичи, Беларусь
Дом с участком в 15 км от МКАД: аг. Михановичи, ул. Железнодорожная. Отличная инвестиция …
€56,519
Земельные участки в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Планируется к 2025 году перевод в статус деревни ( уже запущен процесс, собираются документы…
€6,605
Земельные участки в Вытроповщина, Беларусь
Земельные участки
Вытроповщина, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся просторный участок в пригороде Молодечно Адрес: д. Вытроповщина, ул. Комсомольская…
€18,777
Земельные участки новое здание, с камином, с ландшафтным дизайном в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки новое здание, с камином, с ландшафтным дизайном
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Купить двухуровневый дом с гаражом! Адрес: СТ Ручеек. ❤️ Двухуровневый дом со всеми удобства…
€89,637
Земельные участки с садом, с теплицей в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с садом, с теплицей
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Купить участок с садовым домиком! Адрес: СТ Красный Октябрь. ❤️Добро пожаловать в СТ Красный…
€9,624
Земельные участки в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Купить участок 13 соток в СТ Росинка 1 Адрес: Росинка 1 ⭕️ О Вашем будущем участке: - Отличн…
€5,567
Земельные участки новое здание в Жодинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки новое здание
Жодинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Участок земли с двухуровневым новым дачным домом Адрес: СТ Летний вечер.   ❤️ Комфортная дач…
€20,286
Земельные участки в Воложин, Беларусь
Земельные участки
Воложин, Беларусь
Участок с фундаментом в г. Воложин! Адрес:   Воложин, ул. Западная. ❤️Незавершённое капиталь…
€8,398
Земельные участки с садом, с теплицей в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с садом, с теплицей
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Жилой участок в СТ Связист 92. Адрес: СТ Связист 92 ❤️ Тихая и спокойная жизнь в садовом тов…
€11,323
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