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144 объекта найдено
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Земельные участки
Острошицкий Городок, Беларусь
€ 7,274
Продается участок под строительство жилого дома в населенном пункте с развитой инфраструктур…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 7,274
Участок правильной формы, ровный. На участке есть – вода, электричество. Все подробнос…
Земельные участки
Волковичи, Беларусь
70 м²
€ 74,563
Продается участок на берегу водохранилища Птичь с домом в деревне Волковичи Минского р-на Ми…
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 3,637
Продаётся земельный участок в садоводческом товариществе Сельский строитель - 2. Товариществ…
Земельные участки
Михановичский сельский Совет, Беларусь
€ 15,185
Продается участок в живописном хорошем месте в черте коттеджной застройки. Участок в частной…
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 8,638
Дачный участок в С/Т «Миловиды 89», 20 км от МКАД. Остановка общественного транс…
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 3,637
Продаётся земельный участок в садоводческом товариществе Сельский строитель - 2. Приобретая …
Земельные участки
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
€ 54,467
Вы присматриваете живописное место для строительства дома своей мечты? - Обратите внимание н…
Земельные участки
Новодворский сельский Совет, Беларусь
€ 3,637
Продаётся земельный участок в садоводческом товариществе Сельский строитель - 2. Товариществ…
Земельные участки
Петришковский сельский Совет, Беларусь
€ 16,368
Продается участок (9,18 соток) в садовом товариществе «Восход-2012». Расположен&…
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 17,731
Продается участок в СТ Калезея, 19 км от МКАД по Мядельскому направлению. Новое садовое това…
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
€ 15,004
Продажа ухоженного участка в дачном кооперативе «Лесная Поляна-88» (от МКАД 12,6…
Земельные участки
Комсомолец, Беларусь
€ 45,374
Шикарный участок в частн. соб-ти около Вячи Незавершенное законсервированное капитальное стр…
Земельные участки
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 54,467
Вашему вниманию представляется участок с отличным двухуровневым домом под чистовую отделку в…
Земельные участки
Кирши, Беларусь
€ 25,461
Продаётся земельный участок в д. Кирши Минского р-на, в 1 км от г. Заславля (14 км от МКАД) …
Земельные участки
Городище, Беларусь
450 м²
Цена по запросу
Земельный учасок 15 соток, от МКАД 8 км. Находится на возвышенности, открывается красивый ви…
Земельные участки
Городище, Беларусь
322 м²
€ 108,207
Продаётся отличный ровный участок в 9 км от МКАД с незавершённым законсервированным домом (8…
Земельные участки
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
€ 24,551
Участок в 7 км от Минска! Логойское напрвление! Участок ровный, правильной формы, крайний к …
Земельные участки
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 35,463
Отличный участок площадью 15 соток с жилым домом площадью 37 кв. м. в тихом, очень живописно…
Земельные участки
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
€ 13,185
Продаётся участок с фундаментом в СТ "НИВА - 2002", Минский р-н, Ждановичский…
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 20,005
Продаётся прекрасный земельный участок 15 соток в живописном коттеджном посёлке окружённом с…
Земельные участки
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 53,649
Продается большой участок в д. Головки Хатеженский с/с , 10 км.от МКАД, по трассе…
Земельные участки
Лошанский сельский Совет, Беларусь
€ 20,005
Продается участок 16 км от МКАД, Молодечненское направление! Участок 6,35 соток, в Част…
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 118,210
Продаётся шедевральный земельный участок 16 соток примыкающий к вековому сосновому лесу в аг…
Земельные участки
Дегтярёвка, Беларусь
€ 54,558
Продаётся престижный земельный участок 10,3 соток в д.Дегтярёвка, пер.Парковый, Ждановичског…
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 32,735
Продаётся земельный участок 9 соток в престижном коттеджном посёлке аг.Колодищи, Московское …
Земельные участки
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
€ 18,095
Земельные участки
Околица, Беларусь
€ 38,191
Продаётся отличный земельный участок 16 соток в современном престижном коттеджном посёлке д.…
Земельные участки
Горанский сельский Совет, Беларусь
€ 25,006
Продаётся участок 11.5 соток в одном из самых живописных уголков Беларуси.СТ "Белмонэф&…
Земельные участки
Ельница, Беларусь
€ 68,198
Продается незавершенное капитальное строение с участком 15 соток, в частной собственности в …
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