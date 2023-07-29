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Realting.com
Земельные участки
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Минск
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10 объектов найдено
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Земельные участки
Минск, Беларусь
1 250 м²
В историческом центре в 5 районе на бульварном кольце Сент Иштван, рядом с мостом Маргит в и…
€ 4,000,000
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Земельные участки
Минск, Беларусь
Продается земельный участок ул. Подлесная рядом с живописным лесом. Участок 5,5 соток для ст…
€ 31,728
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Земельные участки
Минск, Беларусь
Продается земельный участок ул. Подлесная рядом с живописным лесом. Участок 10,34 соток для …
€ 49,858
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Земельные участки
Минск, Беларусь
71 м²
Участок в Минске по улице Иодковская. 800 метро до Цнянского водохранилища Участок пл…
€ 86,118
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Земельные участки
Минск, Беларусь
46 м²
Продается ½ дома по улице Олешева в живописном месте в цетре города Минска. 3 комнаты…
€ 31,728
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Земельные участки
Минск, Беларусь
Продается земельный участок ул. Подлесная рядом с живописным лесом. 15,84 сотки для строител…
€ 72,429
1
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Земельные участки
Минск, Беларусь
122 м²
€ 997,150
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Земельные участки
Минск, Беларусь
- Продаётся 1/2 доля жилого дома на земельном участке площадью 6.22 сотки - Участок почти кв…
€ 18,130
1
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Земельные участки
Минск, Беларусь
Урбанизованные участки земли разной площади с видом на море. Бульярица, рядом с Петровцем. …
€ 180,000
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Земельные участки
Минск, Беларусь
Это & NBSP; Земля находится в хорошем районе, как Недалеко от отеля Orchid, Chevron, с & nbs…
€ 2,036,166
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