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Купить земельный участок в Беларуси

19 объектов найдено
Земельные участки в Красное, Беларусь
Земельные участки
Красное, Беларусь
€ 7,305
Участок 15,4 соток под строительство с фундаментом в д. Красное  Центральное водоснабже…
Земельные участки в Хожово, Беларусь
Земельные участки
Хожово, Беларусь
€ 31,867
Продаётся участок недалеко от Молодечно в живописном месте! Адрес: аг. Хожово, ул. Гагарина …
Земельные участки в Молодечно, Беларусь
Земельные участки
Молодечно, Беларусь
€ 11,870
Земельный участок в г. Молодечно! Адрес: г. Молодечно, ул. Полоцкая ⭕️ О Вашем будущем участ…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
€ 7,761
Продаётся участок с дачей возле леса! Адрес: СТ «Бояры-86». ❤️Дача – это х…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
€ 7,761
Продаётся участок с дачей возле леса! Адрес: СТ «Бояры-86». ❤️Дача – это х…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 8,583
Земельный участок 21 сотка с дачей! Адрес: СТ Боярышник ❤️Два земельных участка в одном площ…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
25 м²
€ 4,839
Продается дача в Молодечненском направлении, 35 км от МКАД в красивом лесном массиве. Дом-ср…
Земельные участки в Чисть, Беларусь
Земельные участки
Чисть, Беларусь
49 м²
€ 23,740
Продается земельный участок 17 соток в частной собственности с домом, г.п Чисть по ул. Солне…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
€ 25,110
Продается земельный участок в агрогородке Олехновичи (Молодечненский район). ✔️ Участок…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
€ 5,022
Продается земельный участок площадью 0,15 га в агрогородке Олехновичи (Молодечненский р…
Земельные участки в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 4,565
Участок размером 6.7 соток, имеет прямоугольную форму с небольшим наклоном, а это означает ч…
Земельные участки в Вязынка, Беларусь
Земельные участки
Вязынка, Беларусь
€ 16,436
30 км от мкад, Молодечненское направление, канализация есть, 2 колодца по 3 кольца. Готовая …
Земельные участки в Молодечно, Беларусь
Земельные участки
Молодечно, Беларусь
Цена по запросу
Продается участок с цоколем 2022 г.п. Цоколь возведен на месте старого жилого дома (имеется …
Земельные участки в Радошковичи, Беларусь
Земельные участки
Радошковичи, Беларусь
€ 21,914
Продаётся панорамный просторный земельный участок 25 соток на берегу канала "Вилейско-М…
Земельные участки в Селевцы, Беларусь
Земельные участки
Селевцы, Беларусь
64 м²
€ 7,761
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Земельные участки в Красненский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Красненский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
Продается отличный ровный разработанный участок в деревне Кончаны, которая является частью а…
Земельные участки в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
€ 2,100
Ровный, большой участок 9 соток  (всего в 10 км. от г. Молодечно). Участок ухоженный и …
Земельные участки в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 6,300
Продажа земельного участка с садовым домиком в СТ "Лаванда Лесная" в Молодечненско…
Земельные участки в Олехновичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Олехновичский сельский Совет, Беларусь
€ 2,191
Продается участок в с/т Дубрава-Мапид Участок подзапущен, порос молодыми кустарниками. Строе…
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