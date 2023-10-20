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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Каменец, Беларусь
Земельные участки
Каменец, Беларусь
Площадь 21 м²
Дом под снос в Каменецком р-не. 1921 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 21,4 кв.м, общ.- 21,4 кв.м, жил.…
€3,778
Земельные участки в Каменец, Беларусь
Земельные участки
Каменец, Беларусь
Площадь 39 м²
Жилой дом. Каменецкий р-н. Строительный брус / шифер. 1 этаж. Общ.СНБ - 52,6 кв.м, общ.- 38,…
€6,140
Realting.com
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