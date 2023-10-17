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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Каменюки, Беларусь
Земельные участки
Каменюки, Беларусь
Площадь 40 м²
Участок со строением под снос в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 50,2 кв.м, общ.- 40,4 кв.…
€14,686
Земельные участки в Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Видомлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Дом под снос в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 39,9 кв.м, общ.- 39,9 кв.м, жил.- 27,7 кв.…
€17,054
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