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Купить земельный участок в Беларуси

10 объектов найдено
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 81,265
Земельный участок 15,41 соток в аг. Колодищи! Адрес: Колодищи, ул. Коралловая ❤️Ухоженный и …
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 118,702
Продаётся шедевральный земельный участок 16 соток примыкающий к вековому сосновому лесу в аг…
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 32,871
Продаётся земельный участок 9 соток в престижном коттеджном посёлке аг.Колодищи, Московское …
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 77,613
Продаётся премиальный земельный участок 15 соток в современном престижном "Коттеджном п…
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
150 м²
€ 68,938
Продаётся живописный земельный участок 16,41 сотки в аг. Колодищи, ул. Волгог…
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся уникальный, волшебный земельный участок 15 соток примыкающий к "Глебковскому …
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
36 м²
€ 53,872
Хотите приобрести участок в Колодищах, с качественным фундаментом для вашего будущего дома. …
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 74,873
Продаётся престижный земельный участок 12 соток  у Глебковского биосферного заказника в…
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 62,090
Продаётся премиальный земельный участок 15 соток в современном "Коттеджном посёлке Коло…
Земельные участки в Колодищи, Беларусь
Земельные участки
Колодищи, Беларусь
€ 95,874
Продаётся уникальный земельный участок 15 соток примыкающий к Глебковскому биосферному заказ…
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