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Купить земельный участок в Беларуси

56 объектов найдено
Земельные участки в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Негорельский сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 7,213
Ровный участок в СТ Раница среди красот природы Адрес: СТ Раница ✔ Преимущества участка:&nbs…
Земельные участки в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
€ 40,998
Земельный участок с домом около озера! Адрес: СТ Пограничник ❤️Земельный участок с двухуровн…
Земельные участки в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 33,693
Продается современная дача в Дзержинском районе!  Адрес: СТ "НАША ДАЧА" ✔️ Пр…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 13,605
Продажа участка в живописном месте.  Адрес: СТ Птичь-2 ❤️Экологически чистое место, окр…
Земельные участки в Боровской сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Боровской сельский Совет, Беларусь
€ 9,040
Продаётся просторный участок в живописном месте Адрес: д. Павлюти, ул. Полевая ❤️ Отличный у…
Земельные участки в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Негорельский сельский Совет, Беларусь
16 м²
€ 7,213
Ровный участок в СТ Раница среди красот природы Адрес: СТ Раница ✔ Преимущества участка:&nbs…
Земельные участки в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Негорельский сельский Совет, Беларусь
€ 3,196
Продаётся участок в чудесном месте! Адрес: СТ Раница  - На участке можно построить мага…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 4,474
Продается участок в Дзержинском районе! Адрес: СТ Ивица   * Красивое живописное место с…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 14,427
Продаётся участок в живописном месте! Адрес: СТ Ясевичи ❤️ Продажа участка с домом на стадии…
Земельные участки в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Станьковский сельский Совет, Беларусь
11 м²
€ 6,574
Земельный участок  в садовом товариществе " Надежда-ИНВ",  рядом с Минск…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 10,957
Продается земельный участок для садоводства рядом с Минском Участок – 10 соток находит…
Земельные участки в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Негорельский сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Продается дачный участок в СТ "Мельковичи". В 2 км - ж/д станция Негорелое. Участо…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 27,210
Земельный участок с домом возле леса и реки! Адрес: СТ Алеся  ❤️Земельный участок с дву…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 15,979
Продается Участок в СТ "НИВА-Ф" в 17 км от МКАД, Дзержинский район, Брестское напр…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 6,300
Вы присматриваете участок в живописном месте для строительства дома своей мечты? - Обратите …
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 24,653
Земельный участок возле озера Якуты (1-я линия) 25 соток Частная собственность Асфальтирован…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 36,432
Это место для вас, если вы хотите жить в окружении пения птиц, шелеста деревьев и наслаждать…
Земельные участки в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
€ 19,175
Продается участок в современном СТ "Пограничник" 35 км от МКАД Брестское направлен…
Земельные участки в Гарбузы, Беларусь
Земельные участки
Гарбузы, Беларусь
€ 13,696
Продаем участок площадью 0,15 га (15 соток), в деревне Гарбузы, Дзержинского района Минской …
Земельные участки в Станьково, Беларусь
Земельные участки
Станьково, Беларусь
€ 9,040
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 11,779
Отличное место для возведения дома своей мечты! - участок 9,85 сотки в СТ Буда, Дзержин…
Земельные участки в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Станьковский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 7,213
Продается участок в СТ Пятигорье-2
Земельные участки в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Станьковский сельский Совет, Беларусь
€ 10,044
Продается участок 10 соток в живописном месте, садовое товарищество Пятигорье-2, Д…
Земельные участки в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
€ 26,936
Отличный участок 9,53сот+19сот ЛПХ в д.Шпильки  Дзержинский район, Брестское направлени…
Земельные участки в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
€ 11,414
Два ровных прямоугольных участка по 10 соток каждый в ст "Кирмаш", Брестское напра…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 10,866
- участок 10 соток в СТ Буда, Дзержинский район, Брестское направление - Участок в част…
Земельные участки в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
€ 10,044
Продаётся участок в современном СТ «АЛЕСЯ» 23 км от МКАД Брестское направле…
Земельные участки в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
€ 10,044
Продается участок в новом молодом садовом товариществе "Подсолнух". Многие прожива…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
***Два смежных участка в садовом товариществе Ивица, Дзержинский район, 20 соток,  край…
Земельные участки в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Путчинский сельский Совет, Беларусь
€ 2,465
Участок в с/т Ивица,  хорошее предложение по очень демократичной цене. *** Участок в са…
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