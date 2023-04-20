Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Червенский район

Купить земельный участок в Беларуси

9 объектов найдено
Земельные участки в Турец, Беларусь
Земельные участки
Турец, Беларусь
€ 8,218
Просторный участок с возможностью расширения!  Адрес: аг. Турец, ул. Луговая ⭕️ О Вашем…
Земельные участки в Турец, Беларусь
Земельные участки
Турец, Беларусь
€ 8,218
Просторный участок 15 соток с возможностью расширения в аг. Турец  Адрес: аг. Турец, ул…
Земельные участки в Колодежский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Колодежский сельский Совет, Беларусь
€ 9,131
Продается участок в частной собственности с недостроенным домом из бруса. Дом складывался в …
Земельные участки в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
€ 5,935
Продается участок в СТ "Купава-94" 22 км от МКАД Могилевское направление.&nbs…
Земельные участки в Журавковичи, Беларусь
Земельные участки
Журавковичи, Беларусь
€ 12,783
Продается участок в г.п. Смиловичи, 25 соток земли, газ рядом, есть электричество.   Ря…
Земельные участки в Смиловичи, Беларусь
Земельные участки
Смиловичи, Беларусь
92 м²
€ 19,997
Красивые места. Рядом река. Хорошее транспортное расположение 
Земельные участки в Ляденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ляденский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 9,953
Живописное место, рядом лес , озеро, рыбная ловля и чистый воздух!!!
Земельные участки в Червень, Беларусь
Земельные участки
Червень, Беларусь
€ 5,387
Продается участок площадью 13.2 сотки правильной прямоугольной формы в городе Червень. Земля…
Земельные участки в Ляденский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Ляденский сельский Совет, Беларусь
10 м²
€ 2,283
Участок ровный, правильной формы. Свет на участке. Подъездные пути отличные, асфальтированна…
Realting.com
Перейти