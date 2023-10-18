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Купить земельный участок в Беларуси

170 объектов найдено
Земельные участки в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы не …
€8,985
Земельные участки в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: водоснабжение - колонка, электричество - цен…
€2,175
Земельные участки в Знаменка, Беларусь
Земельные участки
Знаменка, Беларусь
Площадь 48 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1946 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,7 кв.м, общ.- 47,7 кв.м, жил.-…
€16,363
Земельные участки в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Лот 7459. В продаже земельный участок для коллективного садоводства участок, площадью 6 сото…
€6,432
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€15,133
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента в Брестском р-не.…
€10,877
Земельные участки в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное (по улице).…
€6,053
Земельные участки в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Участок садовый в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы опл…
€12,296
Земельные участки в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1980 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 86,8 кв.м, общ.- 84,5 к…
€16,930
Земельные участки в Скоки, Беларусь
Земельные участки
Скоки, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (п улице, взносы не о…
€6,242
Земельные участки в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: водоснабжение - скважина и гидрофор, электри…
€2,459
Земельные участки в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Хоз.постройки: фундамент (7*8). Участок - 0,0660 га. Смотр…
€10,877
Земельные участки в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. . Коммуникации: водоснабжение - скважина и колонка, электр…
€4,729
Земельные участки с садом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки с садом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Лот 7356. Звоните для более подробной информации Ищите участок для строительства дома, но не…
€16,552
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не.. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы не…
€7,472
Земельные участки в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: водоснабжение - водонапорная башня, электрич…
€10,309
Земельные участки в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Земельный участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы н…
€12,296
Земельные участки в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы не …
€6,526
Земельные участки в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Участок - 0,1000 га. Смотреть подробнее Всегда возможен т…
€2,459
Земельные участки в Новые Лыщицы, Беларусь
Земельные участки
Новые Лыщицы, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом под снос в Брестском р-не. 1929 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 55,4 кв.м, общ.- 49,3 кв.м, жил.-…
€2,837
Земельные участки в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы не …
€2,932
Земельные участки в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Лот 7285. Звоните для более подробной информации В продаже участок с фундаментом под новую п…
€16,079
Земельные участки в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, частично о…
€5,013
Земельные участки в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: водоснабжение - колонка, электричество - цен…
€14,093
Земельные участки в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (на участке), водосна…
€6,621
Земельные участки в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Незавершенное законсервированное капитальное строение на стадии фундамента (нулевой цикл) в …
€8,985
Земельные участки в Каменица Жировецкая, Беларусь
Земельные участки
Каменица Жировецкая, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы не …
€9,742
Земельные участки в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 6 м²
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: электричество - централизованное. Участок - …
€4,162
Земельные участки в Каменица Жировецкая, Беларусь
Земельные участки
Каменица Жировецкая, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы опл…
€14,849
Земельные участки в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Садовый участок в Брестском р-не. Коммуникации: газ - централизованный (по улице, взносы не …
€12,201
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