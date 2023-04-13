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Брест
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26 объектов найдено
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Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 35,918
Лот 7077. В настоящее время найти земельный участок в городе Бресте стало настоящей проблемо…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 52,740
Лот 7067. Звоните для более подробной информации В продаже участок в частном секто…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 9,093
Срочно продается участок в СТ "Сосновый островок". Брестский р-н, Знаменский с/с. …
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 5,001
Лот 7051. Мечтаете построить свой дачный домик, при этой ищете недорогой участок? Вы только …
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 16,368
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 13,185
Лот 6943. По себестоимости продается земельный участок для коллективного садоводства, площад…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 20,914
Лот 6939. В непосредственной близости от микрорайона «Южный» (черта города) в са…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 53,558
Лот 6846. Если Вы искали хороший участок в центре города, то это он. Располагается в элитном…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 22,733
Лот 6843. Срочная продажа уже с максимальной скидкой! Пришла пора строиться и Вы …
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 6,456
Хотите проводить выходные на собственном участке, рядом с лесом? Думаете построить собственн…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 9,457
Лот 6549. В продаже участок 6 соток. На участке находится бытовка и уборная. Электричество з…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 7,729
Лот 6313. Вашему вниманию участок в ближайшем товариществе к городу Бресту в направлении Кам…
Земельные участки
Брест, Беларусь
39 м²
€ 32,371
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаётс…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 7,729
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 7,456
Предлагаем купить земельный участок 5,38 соток с объектам постройки (дачный дом) в ближайшем…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 10,821
Лот 6262. Вашему вниманию участок в стремительно развивающемся товариществе у Северного полу…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 5,274
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 12,730
Лот 6212. Продается высокий участок с фундаментом 12400*10200 с согласованным проектом дома.…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 6,365
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Продаётся…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 5,274
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 15,458
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаетс…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 5,456
ЛОТ 5437. Участок 4 сотки без построек, правильной формы, огорожен по трем сторонам от сосед…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 5,910
Хотите проводить выходные на собственном участке, рядом с лесом? Думаете построить собственн…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 6,365
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Продаётся…
Земельные участки
Брест, Беларусь
€ 8,457
Лот 4786. Продается участок в южном направлении города Бреста. Хороший вариант для постройки…
Земельные участки
Брест, Беларусь
50 м²
€ 10,457
Лот 3825. Дачный земельный участок с коробкой жилого дома, расположенный на границе г. Брест…
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