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Купить земельный участок в Беларуси

3 объекта найдено
Земельные участки в Боровляны, Беларусь
Земельные участки
Боровляны, Беларусь
27 м²
€ 108,658
Продается участок в д.Валерьяново! Минский район, д.Валерьяново, ул.Южная, Логойское на…
Земельные участки в Боровляны, Беларусь
Земельные участки
Боровляны, Беларусь
€ 168,921
Все коммуникации. Ровный. Развитая инфраструктура рядом школы, детские сады, транспорт, рест…
Земельные участки в Боровляны, Беларусь
Земельные участки
Боровляны, Беларусь
87 м²
€ 54,329
Продаётся участок 15 соток в дер.Боровляны  по ул.Октябрьская (частная собственность) .…
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