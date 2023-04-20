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Купить земельный участок в Беларуси

23 объекта найдено
Земельные участки в Лошница, Беларусь
Земельные участки
Лошница, Беларусь
78 м²
€ 10,957
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение расположенное на участке в 2…
Земельные участки в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пересадский сельский Совет, Беларусь
€ 2,465
Земельный участок в СТ Патриот-Берёзка! Адрес: СТ "Патриот-Березка" ⭕️ О Вашем буд…
Земельные участки в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
€ 4,565
Продается ухоженный участок правильной формы. На участке находится небольшой домик-вагончик,…
Земельные участки в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пересадский сельский Совет, Беларусь
€ 1,826
Продается участок 5,77 соток  в С/Т «Патриот-Березка». В частной собственно…
Земельные участки в Борисов, Беларусь
Земельные участки
Борисов, Беларусь
€ 10,044
Участок с фундаментом в тихом районе по ул. Лазо. Участок ровный и сухой. На участке капитал…
Земельные участки в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пригородный сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 3,652
Продается земельный участок  10 соток с деревянным домом, оформленная в частную собстве…
Земельные участки в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
€ 18,262
Продается земельный участок,д.Тарасовка. Участок 13 соток, дача в два этажа. Две теплицы.В х…
Земельные участки в Борисов, Беларусь
Земельные участки
Борисов, Беларусь
262 м²
€ 23,740
Продается участок в коттеджем районе г.Борисова, 74 км от МКАД. Площадь  участка 9,68 с…
Земельные участки в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Веселовский сельский Совет, Беларусь
€ 3,652
Участок площадью 0,1419 га в тихом, живописном, исторически примечательном месте. В 1812 год…
Земельные участки в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пригородный сельский Совет, Беларусь
€ 3,013
Участок для строительства загородного дома, может использоваться как дачный. Удобное располо…
Земельные участки в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пригородный сельский Совет, Беларусь
Цена по запросу
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Земельные участки в Новосады, Беларусь
Земельные участки
Новосады, Беларусь
€ 2,283
Участок площадью 0,1 га в тихом живописном месте. Ровный и ухоженный, с прекрасным плодоносн…
Земельные участки в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
Участок для строительства загородного дома в СТ "Селитренки", может использоваться…
Земельные участки в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пригородный сельский Совет, Беларусь
€ 13,696
Земельные участки в Пригородный сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пригородный сельский Совет, Беларусь
€ 1,370
Земельные участки в Гора, Беларусь
Земельные участки
Гора, Беларусь
Цена по запросу
Земельные участки в Гора, Беларусь
Земельные участки
Гора, Беларусь
€ 13,696
Предлагаем участок в одном из живописнейших и востребованных мест пригорода Борисова –…
Земельные участки в Лошница, Беларусь
Земельные участки
Лошница, Беларусь
€ 1,096
Продается участок в садовом товариществе «Ново - Лесуны». Участок в 8 соток, нах…
Земельные участки в Борисов, Беларусь
Земельные участки
Борисов, Беларусь
€ 31,958
Продается земельный участок Кадастровый номер: 620850100010000034 Адрес: г. Борисов, ул. Чап…
Земельные участки в Лошница, Беларусь
Земельные участки
Лошница, Беларусь
40 м²
€ 12,782
Предложение действует до конца месяца. Продается участок на берегу реки, по Московской трасс…
Земельные участки в Веселово, Беларусь
Земельные участки
Веселово, Беларусь
€ 9,040
Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома. На участке есть фундамент. П…
Земельные участки в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
€ 7,579
Участок в живописном месте для отдыха и наполнения энергией природы в д. Тарасовка (возле Де…
Земельные участки в Пересадский сельский Совет, Беларусь
Земельные участки
Пересадский сельский Совет, Беларусь
€ 4,109
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