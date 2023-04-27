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Купить земельный участок в Беларуси

2 объекта найдено
Земельные участки в Борисов, Беларусь
Земельные участки
Борисов, Беларусь
€ 9,959
Участок с фундаментом в тихом районе по ул. Лазо. Участок ровный и сухой. На участке капитал…
Земельные участки в Борисов, Беларусь
Земельные участки
Борисов, Беларусь
€ 31,688
Продается земельный участок Кадастровый номер: 620850100010000034 Адрес: г. Борисов, ул. Чап…
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