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Коттеджи в Казахстане

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением в Альмерек, Казахстан
Коттедж 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением
Альмерек, Казахстан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
€89,855
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, возможен торг в Альмерек, Казахстан
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с центральным отоплением, возможен торг
Альмерек, Казахстан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
€70,386
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Параметры недвижимости в Казахстане

с видом на горы
недорогая
элитная
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