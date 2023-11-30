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Кафе и рестораны в Казахстане

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Джезды, Казахстан
Ресторан, кафе
Джезды, Казахстан
Площадь 890 м²
Количество этажей 4
Законсервированный РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС. Опытные рестораторы знают как важно иметь разноп…
€910,533
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