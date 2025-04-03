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Коттеджи с видом на горы в Алматинская область, Казахстан

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Альмерек, Казахстан
Коттедж 2 комнаты
Альмерек, Казахстан
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Современный комфортабельный дом с тремя спальнями на втором этаже и гостиной с кухней на пер…
$98,684
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Параметры недвижимости в Алматинская область, Казахстан

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