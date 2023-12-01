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Квартиры в Алматинская область, Казахстан

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с видом на горы, с центральным отоплением, с c ремонтом в Альмерек, Казахстан
Квартира 1 спальня с видом на горы, с центральным отоплением, с c ремонтом
Альмерек, Казахстан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/3
Загородная квартира в коттеджном городке Жана Куат, в северном направлении от г. Алматы (вбл…
€23,952
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Параметры недвижимости в Алматинская область, Казахстан

с видом на горы
недорогая
элитная
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