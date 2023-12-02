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Жильё в Кот д’Ивуар

1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Кот д’Ивуар
Квартира 3 спальни
Кот д’Ивуар
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1/13
Эксклюзивный анклав Marcory Zone 4 в Абиджане, пожалуй, самый желанный & nbsp; коллекция гос…
€38,18 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Кот д’Ивуар

недорогая
элитная
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