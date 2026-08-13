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Жилье в Luino, Италия

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Motte, Италия
Вилла 6 комнат
Motte, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 950 м²
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “Бароци” в неоклассиче…
$9,38 млн
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