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Таунхаусы в Kuta, Индонезия

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€318,687
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
❖ Стоимость: 2-спальный таунхаус (2 - этажа) площадью 112 м² - 260К $.  Также для поку…
€236,739
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Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
❖ Дата постройки: 3-QR 23г. ❖ Расстояние до моря - 10 минут езды до пляжей Batu Belig или…
€236,739
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Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Kedonganan, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kedonganan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 3 комнатами, которые можно использовать как с…
€600,952
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Параметры недвижимости в Kuta, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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