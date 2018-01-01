Гражданство Литвы по программе репатриации

О программе

Программа репатриации через литовское происхождение – это упрощенный порядок оформления гражданства заявителям, имеющим литовские корни.



Закон «О гражданстве» гласит: лица, имеющие литовское происхождение, при этом ранее никогда не обладающие статусом гражданина Литвы, могут ходатайствовать о его обретении по упрощенной схеме, независимо от государства проживания.



В соответствии с этим же законом таким лицом считается особа, чьи отец/мать, дедушки/бабушки или

прадедушки/прабабушки были или есть литовцами.