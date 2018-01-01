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Гражданство Литвы по программе репатриации

Литва Литва
Срок получения: от 11 месяцев
Расходы: от
€120,000
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Гражданство Литвы по программе репатриации
Гражданство
Описание Описание
Преимущества Преимущества
Расходы Расходы
Документы Документы
Этапы Этапы

О программе

Программа репатриации через литовское происхождение – это упрощенный порядок оформления гражданства заявителям, имеющим литовские корни.

Закон «О гражданстве» гласит: лица, имеющие литовское происхождение, при этом ранее никогда не обладающие статусом гражданина Литвы, могут ходатайствовать о его обретении по упрощенной схеме, независимо от государства проживания.

В соответствии с этим же законом таким лицом считается особа, чьи отец/мать, дедушки/бабушки или 
прадедушки/прабабушки были или есть литовцами.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 11 месяцев
Расходы
Расходы
от
€120,000
Длительность
Длительность
11 месяцев
Дополнительные расходы
Получение гражданства на каждого члена семьи - 25 000 евро 25000.00 EUR
Требования к заявителю
  • Хотя бы один из ваших родителей, бабушка, дедушка, прабабушка или прадедушка были гражданами Литовской Республики (которая существовала с 1918 по 1940 год).
  • Ваш предок уехал из Литвы до того, как Литва восстановила независимость 11 марта 1990 года.
  • Предок был натурализован в другой стране после 1940 года (или никогда не натурализовался).
  • Ваш предок уехал в любую страну, которая не входила в состав бывшего Советского Союза (в случае, если ваш предок уехал в любую из стран Советского Союза, в зависимости от времени и обстоятельств его/ее отъезда, вы можете иметь право на единое или двойное литовское гражданство).
Документы
Документы для заявителя

- Свидетельство о рождении

- Свидетельства о рождении  родителей (если есть)  

- Внутренний и загран паспорта, все страницы в цветном скане

- Свидетельство о браке родителей

- Справка о несудимости

Этапы получения программы
Досье по заявителю
от 2 месяцев
От заявителя требуются: - Свидетельство о рождении - Свидетельства о рождении родителей (если есть) - внутренний и загран паспорта, все страницы в цветном скане - свидетельство о браке родителей - справка о несудимости. Мы присылаем анкету с вопросами к заполнению.
Отпечатки пальцев. Подача документов на ПМЖ.
от 2 месяцев
Заявитель приезжает на отпечатки пальцев и на подачу документов на ПМЖ в Миграционную Службу. Получение ПМЖ на 5 лет в течение 1.5-2 месяцев.
Подача документов для получения гражданства.
от 8 месяцев
Оформление паспорта и ID
от 4 дня
Заявитель приезжает, оформляет паспорт и ID. Процесс занимает 3-5 рабочих дней.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право
  • Право жить в более, чем 30 странах Европы без дополнительного разрешения и возможность
  • путешествовать в 181 страну без визы
  • Право работать в странах ЕС и ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли)
  • Возможность открытия бизнеса в ЕС
  • Нет обязательного условия проживания в Литве в течение установленного времени
  • Доступ к медицинскому обслуживанию высокого класса
  • Получение гражданства ЕС для своих детей
  • Доступ к социальным пособиям Литвы
  • Нет необходимости прохождения языкового экзамена и тестов на знание Конституции
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Гражданство Литвы по программе репатриации
Литва Литва
Расходы:
от
€120,000
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