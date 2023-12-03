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Дома в Залаэгерсег, Венгрия

74 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
€237,516
в месяц
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€145,165
в месяц
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€35,631
в месяц
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€366,871
в месяц
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€105,310
в месяц
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€137,247
в месяц
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€179,213
в месяц
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€205,870
в месяц
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€100,296
в месяц
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Дом 7 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
€385,083
в месяц
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€143,845
в месяц
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€263,672
в месяц
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Дом 6 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€211,122
в месяц
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€49,620
в месяц
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Дом 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€17,156
в месяц
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€245,197
в месяц
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€89,738
в месяц
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€102,935
в месяц
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Дом 5 комнат в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€154,403
в месяц
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Дом 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€102,671
в месяц
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Дом 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€105,574
в месяц
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€71,263
в месяц
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€21,088
в месяц
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Дом 3 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€157,042
в месяц
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Дом 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€31,646
в месяц
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Дом 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
€17,156
в месяц
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Дом 1 комната в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€36,925
в месяц
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Дом 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
€102,935
в месяц
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Дом 2 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€60,705
в месяц
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Дом 4 комнаты в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€142,525
в месяц
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Параметры недвижимости в Залаэгерсег, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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