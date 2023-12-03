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Коммерческая недвижимость в Залаэгерсег, Венгрия

13 объектов найдено
Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 706 м²
€725,824
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 39 м²
€50,148
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 35 м²
€46,189
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 74 м²
€98,976
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 72 м²
€43,549
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 36 м²
€49,884
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 56 м²
€78,917
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 97 м²
€118,507
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 44 м²
€69,679
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 540 м²
€712,627
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 100 м²
€70,778
в месяц
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Инвестиционная в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Инвестиционная
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 379 м²
€136,819
в месяц
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Коммерческая в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Коммерческая
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 30 м²
€43,549
в месяц
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