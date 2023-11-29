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Земельные участки в Vasvari jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Земельные участки в Гершекарат, Венгрия
Земельные участки
Гершекарат, Венгрия
Площадь 2 633 м²
€9,121
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Земельные участки в Berbaltavar, Венгрия
Земельные участки
Berbaltavar, Венгрия
Площадь 4 086 м²
€2,624
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Земельные участки в Oszko, Венгрия
Земельные участки
Oszko, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€40,624
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Земельные участки в Petomihalyfa, Венгрия
Земельные участки
Petomihalyfa, Венгрия
Площадь 2 212 м²
€4,455
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Земельные участки в Надьтилай, Венгрия
Земельные участки
Надьтилай, Венгрия
Площадь 3 461 м²
€4,062
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Земельные участки в Puespoekmolnari, Венгрия
Земельные участки
Puespoekmolnari, Венгрия
Площадь 8 886 м²
€31,212
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