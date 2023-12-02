Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Вашвар

Жильё в Вашвар, Венгрия

дома
6
6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€78,874
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Вашвар, Венгрия
Дом 6 комнат
Вашвар, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 452 м²
€632,842
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Вашвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Вашвар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€153,001
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€48,802
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Вашвар, Венгрия
Дом 1 комната
Вашвар, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€50,094
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€55,397
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти